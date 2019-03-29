政策面要「接地氣」 莊孟翰：中南部補貼租金跟購屋利息更合適

▲學者莊孟翰。（圖／記者李毓康攝）

記者張瑞傑／台北報導

針對包租代管與社會住宅議題，學者莊孟翰從實務面觀察成效、舉出不同於產官的解析角度；他認為在現實與理想之間還是有落差，包括包租代管第一年成效執行率不到4成，以及對於中南部房價基期低的地區、房屋自有率高，應該以購屋利息補貼、租金補貼來「接地氣」，才能達成最有效益的政策執行。

中南部房價低、租屋者不像雙北多，政府其實可以思考租金補貼、購屋補貼會實際一些，不要讓政策都針對雙北。房價高的問題部應該只是推出社會住宅、包租代管政策，應該要思考少子化、人口老化，甚至應該造在地化、工作需求導向化，而不僅是一味地「從台北看天下」，將住宅政策統一性地複製到全台灣去。

他認為，台灣人口增加很慢，雖然戶數增加很快，但單一戶量人口降低很快、一戶人家2.6人以下，代表兒女長大都不再跟父母一起居住，大家都是小家庭。市場上包括小家庭、退休族都要換屋，所以「戶量增加、但總人口數沒增加」。

如同包租代管問題，內政部公布1萬多戶，實際上只有3463戶；距離8萬戶還有非常遙遠的距離，「我認為應該從其他角度來看。」

莊孟翰直言，4年來、實施至今社會住宅進度、48838戶中，扣掉既有6千戶以及規劃中的2.1萬多戶，真正施工中、完工的只有20330戶，市場自然供不應求。再者，雙北之外，中南部的社會住宅比例非常低，主要就是中南部房價基期太低，所以500萬、1000萬的住宅都在中南部。「這些地區的民眾房屋自有率高，部應該一體適用包租代管與社會住宅，尤其社會住宅要從更廣義的角度來看。」

他舉例台南鐵路東移、將台糖土地劃分出來5000多坪土地，蓋了300戶社會住宅，其中100多戶釋出銷售、保留另外一邊100多戶則賣回給當地原住戶；「賣給原住戶的住宅單價10多萬元、另一邊釋放至市場的單價則來到20多萬元，截長補短、運用民間力量來補貼社會住宅，讓建築、規劃與住戶需求契合，就是接地氣的一種表現。」