又一間老店棄守！　東區「糖朝」港式飲茶吹熄燈號

▲台北10大人氣港式茶餐廳、料理 糖朝。（圖／翻攝自糖朝【台灣】粉絲專頁）

記者黃靖惠／綜合報導

台北東區商圈一間接著一間撤離，繼永福樓吹熄燈號、英國潮牌極度乾燥Superdry也撤離，昨天 （31日）距離兩店約500公尺的糖朝港式茶飲也因租約到期撤離，並貼出公告改轉戰微風南京店。

糖朝港式茶餐飲上週五在臉書粉專公布搬遷啟示，因店租到期，位於統領百貨的旗艦店服務到上周日（3/31）止，未來營業地點遷移至微風南京百貨內，自4/4～4/10日開始營運，4/11起將正式營運。

糖朝餐飲集團1991年創立於香港，十多年前首度插旗台北市，以港式飲茶、甜點、精緻料理聞名，在東區展店16年時間，後來更推出「燒肉吃到飽」轉型多角化，如今黯然撤點，令不少饕客大嘆可惜。

東區商圈店面待租率高，根據《屋比房屋比價平台》統計，台北忠孝SOGO、明曜統領及師大、通化等夜市大型商圈，累計至2月，店面空租件數高達618間，成為全台之冠，其中東區店鋪空置近百間，代表倒店浪潮並未停滯，反而不斷擴大。

而房東也因店面高空置率、有感調降租金，根據《屋比房屋比價平台》統計，最近三年東區店面租金開價變化，以東區商圈最精華路段忠孝東路四段來說，2017年每坪店租7798元，到2019年一坪7079元，年減幅9.2％。

▲位於台北東區的糖朝統領旗艦店熄燈號。（圖／翻攝糖朝臉書專頁）