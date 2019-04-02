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東區下一家要收的名店是它！貪婪房東擊敗人潮　專家：死得很徹底

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▲東區倒店潮愈演愈烈，房產專家Sway認為下一個有危機的就是ZARA。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

東區倒店潮愈演愈烈，上月底營業16年的「糖朝」港式飲茶也因租約到期，退出東區。房產專家Sway認為「東區死得很徹底」，直指下一個有危機的就是ZARA。

面對東區逾百店面沒人租的困境，Sway直言「隔壁的ZARA應該唇亡齒寒了，因為人潮都被貪婪的房東給散了。」他表示，以前的台北市百業興盛，後來炒房後就百業蕭條唯獨房東爽，不賺租金也可賺房貸現金與買賣房屋的暴利。

Sway表示，東區死得很徹底，不救，就是讓投資客炒到最高點、漸漸凌遲後，死在最高點。慘的是銀行與台北市民，銀行承受高額貸款的逾放，台北市民承受的是醜陋空城的主要幹道。

Sway語重心長地說，沒有不能倒的商圈，要就讓他快點倒，置之死地才能後生。他並建議至少課3倍以上的地價稅及房屋的空店稅，10倍以上是最理想的，你有本事囤政府有本事課，世界各國早有先例可循。

本刊調查北市東區、師大、民生、晶華、西門町、天母6大商圈店面，發現近3年來只有西門町一枝獨秀；其餘商圈都衰退，其中又以東區最為嚴重，待租店面就高達158間。包括今年2月底營業超過40年的江浙名菜館永福樓，宣布不堪租金壓力退租歇業後，細數這陣子撤離東區的店家，包括Superdry、Forever21、Swatch、糖朝等，骨牌效應愈演愈烈。


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關鍵字：鏡週刊東區

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