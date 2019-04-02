白牆變灰牆！花3000萬買到「滲水發霉房」...他傻眼：原本只有小問題

▲整片牆角都有漏水痕跡。（圖／翻攝自南方都市報，下同）

大陸中心／綜合報導

廣州市廣鋼新城的豪宅「珠江金茂府」近日被爆出房子品質出包問題。一名曹先生在春節前花了700多萬（台幣約3214萬）買了一間新房，沒想到春節過後要入住時，竟發現「白牆變灰牆」，不僅出現大面積漏水發霉的情況，甚至連地板都有裂痕，讓他傻眼表示，「看房的時候只有一些小問題。」

據悉，中國金茂是世界500強企業之一，也是千億房產企業中銷售平均價最高的企業，因此被譽為是定位最高、品質最好的豪宅，如今卻爆出品質問題，讓聲譽大受打擊。曹先生表示，「春節前，接到開發商的通知去看房時，有發現地板和瓷磚有些小痕跡及水漬，但當時認為只要通風就好，沒想到春節後，再次來到新房，全家人都看傻了。」

▲被撬開的木板底下都發霉。

從照片中可看見，不僅房間多處漏水發霉、地板裂紋，廚房的磚污痕也很嚴重，就像被油漆滲透一般，客廳沙發後面的牆角也滲水有黴印。曹先生表示，雖然廣州那段時間有下過一陣子大雨，但我買的是豪宅不是頂層，不應該出現這樣的情況，「我這套房子單價5萬多（台幣約23萬），總價要700多萬（台幣約3214萬）！」

曹先生也提到，之前已修過幾次，甚至連木地板都撬開，但狀況卻沒有改善，「目前開發商已派維修隊過來，至於漏水的原因，開發商一直沒有給明確的回覆。」

▲書房靠近窗邊的漏水維修後印記。

綜合陸媒報導，與曹先生有相同情況的消費者還不止一位，他們甚至針對此事，私下成立了一個要求改善房屋品質的「維權業主群」。根據南方都市報報導，實際走訪珠江金茂府，發現共7間新房有漏水問題，其中，書房地板出現漏水現象最為嚴重，地板全都被撬開，牆角的水跡也都還沒乾，發霉情況相當普遍。

▲木地板積了一灘水都還沒乾。

針對新房子出現的品質問題，開發商也出面回應，珠江金茂府確實出現局部因工藝工序而導致的整修問題，目前公司已成立專項小組，進行整修。此外，綠城董事長李軍曾過去勸大家，「這2年別買房，因近期房屋品質最差。」沒想到這句話確實應證了。