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空屋稅只是抓風向　專家：用空屋稅幫東區　就像拿棍子逼病童身體好轉

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▲租屋,租房子,房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲空屋稅議題再次引發社會關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者張瑞傑／台北報導

東區商圈沒落、北市祭出空屋稅議題，房仲業者認為助益有限；如同過去的西門町、永康、大稻埕商圈一樣，從個人戰走向團體戰找出商圈特色，而不是先祭出罰則，「就像身體不好的孩子、應該要先幫他補身體才對，拿棍子逼他好起來只會適得其反。」

台北市長柯文哲提出空屋稅研議，讓空屋稅不只是針對店面，也針對一般住宅。對此， 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德直言，「空屋稅」針對自住影響很小，尤其是老屋的部份，「空屋稅的課稅基準，是以造價去換算稅率，比如以前老屋老店面造價2萬，增加的幅度其實很小。」再者，房東每個月租不出去的租金缺口動輒30至40萬元以上，一年多個幾萬塊的空屋稅金，對於不缺錢的房東根本不痛不癢。

住商不動產企研室主任徐佳馨、屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴陳傑鳴都提出，北市府提到延伸至自用住宅、將以水電錶做為基準，也很容易失真，譬如租給常出差的商務客就很容易未達基準；或者點小夜燈、特定幾天增加用水量等來規避稅率，甚至作為工作室的房產是否符合自用條件，未來都會產生很大爭議。陳傑鳴表示，目前看起來只有自用調降的方向會受到市場歡迎。

▲▼柯文哲出席2019祭憶臺北－清明祈福法會暨追思音樂會。（圖／記者張榮恩攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

徐佳馨則認為，稅率3.6%、會逼到缺錢的屋主賣屋，「但目前北市房價高，假如屋況跟地點都不好的房產，基本上也很難賣，最後這個政策可能會引發民怨。」她認為，目前這個政策還需要中央協助，因此他認為這只是北市府抓風向的政策議題，成熟度不高。

東區真正的問題是商圈移轉，「過去東區熱絡的時候、店租再高也有人搶著租；現在人潮移轉至電商、百貨商圈，人都不見了，降租也不見得多有用。」曾敬德表示，東區現在移轉出走的幾乎都是自有品牌的零售服飾商，加上信義商圈外來新品牌進駐，東區只剩茶街，可以說已經商圈失去特色，只剩下部分飲食還在苦撐。徐佳馨認為，東區目前正籌備組成商圈發展協會，比照北市其他商圈整合成功經驗，朝向定期舉辦活動、凸顯商圈特質，期盼能找回失去的人潮。

關鍵字：房產空屋東區商圈稅率3.6%

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