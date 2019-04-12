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價格、公設太高　業者直言台灣豪宅買氣停滯

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▲結合麗晶酒店集團服務的波士頓「EchelonSeaport」的「135 Seaport」由大師房屋獨家代理台灣銷售。（圖／記者張瑞傑攝）

▲結合麗晶酒店集團服務的波士頓「EchelonSeaport」的「135 Seaport」由大師房屋獨家代理台灣銷售。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

區別於純百坪豪宅新推案在台北消聲匿跡，過去屬於小眾市場、小坪數、頂級豪宅規劃、結合國際級飯店品牌的住宅案將成為趨勢；專營豪宅市場的大師房屋董事長陳建慶直言，對比國際豪宅不動產與台灣豪宅，「可以發現台灣建商有『維持住宅均質』、『雞兔不同籠』迷思，以及高單、高總、高公設的價格缺點，讓台灣豪宅面臨買氣停滯困境。」

陳建慶分析，國外的精品住宅、豪宅重視服務品質，並不會特別在意坪數均一大小，而台灣豪宅建商，卻非常在意鄰里素質，這種雞兔不同籠的觀念，基本上限制豪宅產品發展的可能性，「其實只要透過不同樓層、不同進出門戶就可以解決這項限制。」他觀察，台北目前只有「琢豐」跟上這一項趨勢。

再者，台灣豪宅價格太高。根據實價登錄資料，「琢白」、「西華富邦」、「信義聯勤」單價至少200萬元以上，高單價、高總價、高公設的影響、買氣自然停滯，對比國際間景觀更好、產品價值更好的產品優劣立判，「舊豪宅賣不完、新豪宅不敢推，是造就百坪豪宅消失的主因。」

▲▼信義計畫區豪宅群。（圖／記者湯興漢攝）

▲信義計畫區豪宅群。（圖／記者湯興漢攝）

陳建慶直言，國際間的高級住宅趨勢為地段好、設施優，更重要的是結合國際級品牌的精品酒店服務，「這樣的產品不僅住起來更舒服，重點是更能保值。」

而大師房屋近期代理銷售的、結合麗晶酒店集團服務的波士頓「EchelonSeaport」，最大賣點為近1400坪的公共設施、是周邊同級建案的5倍大；目前共有第1期「133 Seaport 」、與第2期「135 Seaport」 。其中，「135 Seaport」社區共192戶；美國不動產採取實坪銷售，此次單戶主力換算台坪約20坪左右、總價2250萬元起、單價大約150萬元，單價等同於台北市信義區、大安區，但總價門檻相對低、地段更好，比台北市同坪數小豪宅更具備競爭力。

關鍵字：房產住宅海外豪宅大師房屋麗晶酒店陳建慶

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