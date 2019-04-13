逛租房網！他一看「好屋全限女」嘆氣　網怒「女生毛很多」：限男才好

▲原PO好奇，為什麼很多房東租房都限女生。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人到外縣市讀書、工作都會租房子，一名網友在PTT表示，最近想在台北市找地方住，到租屋網查詢，卻發現不少房東都列出「限女生」的條件，讓他只能看著好房子嘆氣，也忍不住問「出租房屋為何那麼多限女生才能住？」看到貼文後，其他人紛紛留言熱論，還有人說其實租給男生比較好，「女生都毛很多」。

一名男網友在PTT的Gossiping板上表示，「大家好！肥宅我最近在台北市找地方住」，但他上租屋網想找個物美價廉的套房時，卻發現很多租人的條件都是限女生，儘管不少好地方，但卻要打消念頭呃腕嘆息，「也不由得心生疑問為何這麼多限制女生性別，有沒有八卦？」

看到貼文後，鄉民紛紛留言，「通常是女的找室友才會限」、「通常是女的找室友才會限，不然以我的經驗，我喜歡租給男生」、「因為女生介意跟男生住，但是男生不介意跟女生住（大部分）」、「以為女生比較愛乾淨吧，殊不知」、「男的找室友也是找女的，女的找室友也是找女的，主要是現在很多人會做二房東分租出去」。

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▲許多人都會在外面租房子。（示意圖／pixabay）

也有不少人說，比起女生、其實找男房客比較好，「正常房東其實是會限男，女生真的……」、「租給肥宅都不會機機歪歪的，東西故障還會自己修」、「女生超雞掰，熱水器幫她換新的說什麼太醜她很不爽就不租了，然後床底下頭髮多到可以綁成假髮了」、「其實租給男生比較好 女生都毛很多」、「租男生比較好，只要網路正常，沒什麼太大問題」、「過來人經驗，女生比較亂」、「真的租大部份肥宅比較好，不吵不鬧，又不會太髒，只要給肥宅網路就好」。

但也有網友說，「也不用說女生比較髒，我自己的經驗是男女都有很乾淨、也有很髒的人，乾淨室友可遇不可求」、「租前寫好契約，租約完畢，要找清潔公司打掃要多少錢」、「男生毛也很多啦！房客嫌東嫌西的都嘛一樣的，之前租一群學生，裡面的搬家司機和修繕都是女生，女生放假回老家，男生不會修就來找房東了」。

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