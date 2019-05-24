仲介營收穩定　信義今年配發現金股利1.3元

▲信義房屋股東會。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／綜合報導

信義房屋今日舉辦股東會，每股配發現金股利1.3元，以近1年收盤價計算、現金殖利率達4%。信義房屋去年合併營收為129億元、稅後淨利15億元，EPS（每股盈餘）2.04元。

受惠建案完工入帳，信義房屋2017年配發現金、股票股利每股3.8元，隨著高峰期已過，加上考慮73億股本已大，因此今年不再配發股票股利。不過信義房屋董事長周俊吉表示，在仲介事業部分，信義房屋台灣仲介事業（含代銷），以科技輔助工具精進經營活動，較前年表現成長14.4%、淨利成長22%；第一季仲介相關收入也成長15%，顯示仲介獲利穩定成長。

周俊吉說：「 雖然近2年屬於房市谷底盤整期，但受惠市場累積遞延的購屋能量，信義房屋整合內外部資源投入在社區服務的努力，成功串聯居民情感，因此仲介相關營收成長表現亮眼。」

信義房屋總經理劉元智表示，信義房屋在全台目前共有439家直營門市，中南部調整店址、北部在5個月整店5家，集中於雙北市，新人流動率降低，預期今年仲介表現將更加穩定。

在海外仲介事業方面，上海信義表現持平、蘇州信義穩定成長；日本信義方面已深耕當地市場多年，2018年成交件數約350件、成交金額約新台幣84億元，更以新創「SJ Home」房仲新品牌，於東京六本木開創首家門市 。大馬信義分別建立物管部門、及吉隆坡滿家樂地區門店。

開發事業方面，無錫「山水嘉庭」已於2018年10月開工，而新北首案板橋「嘉和」案，結合435藝文特區得天獨厚的人文地景，今年第2季公開，並採用BIM(Building Information Modelling)建築技術，將可望提升建築活動之精準度及建案居住品質。