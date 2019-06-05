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繼日本影像獎後再推新作　網紅黃小玫暖唱「真不愧是你」

ETtoday房產雲

消費中心／台北報導

熱愛創作的台灣網紅歌手黃小玫，因為一部《海與光》音樂影片傳遞屏東之美，用日文介紹當地旅遊景點和小吃，同時也為2019台灣燈會宣傳，不僅大獲好評，點閱率破66萬，更奪下第一屆日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎，就連評審委員都被圈粉。爆紅的她開始受到許多人關注，最近推出的新作再度引起一波討論熱潮，這次改走甜甜、暖暖的抒情路線，展現有別以往的音樂風格。

由黃小玫自己寫曲作詞的《海與光》、《我們在台灣見吧》，連續兩首皆以觀光為主題唱出台灣特色，新自創曲《真不愧是你》卻是流露著充滿溫度的日常，其中一句「原來真的是愛情，不是甜蜜的話語，是每天一點點關心，還好有你」，歌詞道盡女性心聲，面對生活中許多零瑣問題與疲憊時刻，溫暖、貼心的守護其實才是最有力的支持，讓自己徹底放鬆安心。

鉅陞建設「有感建築．專寵自住」（圖／翻攝自《真不愧是你》MV）

▲台灣網紅歌手黃小玫最近推出新創作《真不愧是你》，再度引起一波討論熱潮。（圖／翻攝自《真不愧是你》MV）

鉅陞建設「有感建築．專寵自住」（圖／翻攝自《真不愧是你》MV）

▲黃小玫在歌詞中道出女性心聲。

在MV中，黃小玫一回家就看到的所有體貼，才是讓她感到放心的主要原因，像是玄關的定時排風除臭鞋櫃，能夠避免潮濕、發霉與異味；廚房規劃系統收納直覺便利好整理，就連抺布都有自己的家；機能衛浴讓各式備品有專屬空間，並且配有獨立電源插座，手機不怕沒電，可以邊洗澡邊聽歌；臥室內採用迴風防潮的智慧衣櫃，解決衣物受潮問題；以室內概念設計的陽台，不僅延伸室內空間，更讓收納機能全面提升，而這些生活中的小貼心都藏在居家細節裡。

鉅陞建設「有感建築．專寵自住」（圖／翻攝自《真不愧是你》MV）

鉅陞建設「有感建築．專寵自住」（圖／翻攝自《真不愧是你》MV）

鉅陞建設「有感建築．專寵自住」（圖／翻攝自《真不愧是你》MV）

鉅陞建設「有感建築．專寵自住」（圖／翻攝自《真不愧是你》MV）

▲黃小玫為鉅陞建設量身打造的創作歌曲，唱出「有感建築．專寵自住」特色。

事實上，《真不愧是你》是黃小玫專為鉅陞建設品牌量身打造的創作歌曲，用生活化的歌詞、輕快的旋律唱出「有感建築．專寵自住」特色，搭配MV影片讓人看得很有共鳴，對於忙碌的現代人來說，下班回家已經累到不想再動，周末假日也只想好好休息，因此最需要有感的聰明配備，平時不用費心就能隨時收拾整齊的機能收納、不用擔心環境潮濕讓衣物及鞋子產生發霉及異味的防潮衣櫃及除臭鞋櫃，有了這些生活小幫手，日常不需再為小事煩憂，讓家住起來永遠乾淨、舒適自在。

由鉅陞建設品牌提出的「有感建築．專寵自住」，不只有All in one一條龍服務，另外，針對消費者在意裝潢問題，除了不用為設計費用傷腦筋，另提供3D模組參考、傢俱風格建議以及客變諮詢，全程都有專業團隊陪伴，換言之，消費者只需準備好「自備款+規費+稅金」，購屋後就可以輕鬆等著入住。

鉅陞建設成立至今，所推建案引起熱烈迴響，板橋《河藍灣》、青埔《英倫花園》、《日和花園》皆在半年內完銷，《河藍灣2》也已進入最後倒數；7月初將推出青埔三期《永麗花園》，緊接在後的是新莊副都心的500戶大案《聯合公園》，此外，鉅陞目前已正式進軍台中北屯，明年將推出新案，讓更多人可以享受到有感服務，買到的不只是房子，更是買到美好的生活。

完整影片請點此►►►
鉅陞建設官網►►►
 

關鍵字：黃小玫海與光真不愧是你鉅陞建設建案網紅

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