中山區20坪月租5200元　限女房客還給20萬生活費

▲北市中山區一名房東刊登徵求室友租屋廣告。（圖／擷取自591房屋交易網）



記者黃靖惠／綜合報導

台北一名詹姓房東透過租屋網找室友分租，位於中山區20坪獨立套房，每月只要5200元，但房東刊載的出租資訊卻言明「因與友人結束關係後，一個人空間太大，想找人一起住，可支付你的全部生活開銷，每月提供妳20萬生活費」，另外還附註「看不懂得勿擾，沒看清楚的一律不回應」，記者去電詢問發現電話是空號，且昨天（28日）深夜已將物件下架。

《591房屋交易網》刊登一則超誘人廣告，位於北市中山區電梯大樓20坪獨立套房，求租客一起分租，雖未言明地點，但光看旁邊附上室內照片可見舒適的沙發、水晶燈、衣櫃、雙人床以及小餐廳，整體採光明亮、空間開闊，每月租金竟然只需5200元，雖然是分租套房但平均每人能分到10坪大空間且有陽台，吸引不少網友目光。

▼北市中山區一名房東刊登徵求室友租屋廣告。（圖／擷取自591房屋交易網）





不過房東可是在屋況說明欄位先言明「因與友人結束關係後，一個人空間太大，想找人一起住，可支付你的全部生活開銷，每月提供妳20萬生活費」，另外還附註「看不懂得勿擾，沒看清楚的一律不回應」，令不少人傻眼問「到底是徵室友還是女友？」

屋況說明疑似太勁爆，沒個幾小時內被改為「因與友人結束關係後，一個人空間太大，想找人一起住，可照顧日常開銷，有意願者可以line詳談。」，直到昨天深夜該物件已經下架。

▼此物件租屋廣告昨天深夜已被下架。（圖／擷取自591房屋交易網）



記者致電給屋主詹先生卻發現電話是空號，並依循租屋網刊登屋主留下通訊軟體Line帳號，詢問是否還有在租屋，但截至截稿前仍未回覆。

根據租屋網上資訊顯示，同樣位於中山區的獨立套房月租費約落在1萬元左右，至於每月租金低於5200元則寥寥可數。