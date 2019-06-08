降坪小豪宅總價腰斬　吸引退休族頂客族目光

▲居住需求改變，總價低、地段好的市中心小豪宅成新寵。（圖／記者黃克翔攝）

記者張瑞傑／綜合報導

小坪數住宅是台中市近3年來的主力，低單、低總的降坪住宅集中在外側區段重劃區；不過市中心隨著少子化、現代人居住觀念改變，過去建商主推出大坪數產品區段，逐漸出現中小坪數的頂級住宅，引入頂級公設、精緻路線的「高單低總」小豪宅，開始攻入12期、8期捷運周邊，過去要價2000萬元才能進住，現在主打不到千萬就可取得門票。

房市結構改變，除了首購族、小坪數成為成交主力，建商開始思考退休族、頂客族購買小宅的可能性；除了提升配備規格，甚至不惜重本在市區精華地段，以建造豪宅的標準來蓋小宅，「豪宅降坪」不只體現在百坪規格，20坪左右的住宅案、在好地段上透過總價來區隔市場，成為置產客族群的新選擇。

12期重劃區南側區段，長年以來均以60至80坪換屋型住宅為主力，新成屋至少2000萬元起跳，就算買中古屋、門檻至少也1500萬元之譜；2016年興富發建設推出「臻愛」，主打巴洛克風格小豪宅；達麗建設接續推出「達麗大道」規劃19~36坪、2~3房的格局，總價688萬元起； 最早以小坪數產品插旗12期重劃區的昇揚開發，也看好市場，推出「四季文華」，規劃28.5坪起的小宅格局，總價888萬元起，直接將購屋門檻降至千萬元以下。

此外，西屯、南屯區是市政、捷運建設的重點區段，五期、七期、八期更是傳統的豪宅、輕豪宅聚落區段，少有小坪數產品推出；「文心1號」導入全齡化公設，在捷運G11站旁推出24至42坪的市中心小宅， 主力27坪、含車位主力總價 1018萬元起，業務總監黃琍翎表示，地段稀有、在地累積不少首購、二代置產需求，也不乏長輩買小宅給二代的買盤。

品創建設總經理陳建銓表示，在台灣少子化的趨勢下，家庭人口遞減，精緻小豪宅更適合小家庭，甚至同家族可分購多戶，全家人住在同一社區，但居住不同樓層或不同戶別，平日可保有自己的私密空間，又方便互相照應。