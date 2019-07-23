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你住的房子健康嗎？建築界的特斯拉「冠奕建設」新北打造無毒無災健康生態社區

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▲▼ 冠奕建設，新北，綠建築，碳揭露，別墅，鶯歌，深耕11。（圖／冠奕建設提供）

▲「深耕11」請來綠建築之父林憲德協助社區建築規劃與施工檢視，成為全台第一座能追溯碳排放量的「碳揭露」別墅社區。（圖／資料照，以下同）

房產中心／綜合報導

去年8月，16歲瑞典女學生桑柏格（Greta Thunberg）開始了她每週五罷課，在國會前舉起標語、靜坐，向國際傳達「正視氣候變遷」的訴求，到去年年底吸引各國數千名學生跟進。這個為了氣候變遷、環境問題而串聯全球的學生罷課行動讓大人們關注，也讓冠奕建設副董事長、低碳健康生活基金會執行長張水田感觸良多。「這個小女生的行動只是想告訴大人『幫幫我們小孩子的忙』，她的行動也讓台灣相關機構串連起來，反思我們應該要留怎樣的環境給下一代？」

▲▼ 冠奕建設，新北，綠建築，碳揭露，別墅，鶯歌，深耕11。（圖／冠奕建設提供）

曾在澳洲居住六年的經驗，讓張水田對於當地致力於綠建築、生活上遵循永續保育的概念，印象非常深刻，也讓他決定回台推動相關理念。「成大建築系教授林憲德過去曾經提出永續的『綠建築』概念，但這個詞已經被濫用了，現在很多人以為做好垂直綠化、社區綠覆蓋率高就是綠建築。其實除了工業、交通導致的污染，建築業帶來的污染大概也佔有25%，所以現在我們要付出行動，藉由設計工法來扭轉。」

「深耕11」請來綠建築之父林憲德協助社區建築規劃與施工檢視，成為全台第一座能追溯碳排放量的「碳揭露」別墅社區，張水田拿出數據表示，「減碳量相當於每戶就種植9,000棵樹，節水量也達到17萬瓶600ml礦泉水之多。」同時他也將「再生能源、永續環境、循環建築、自然生態建築、健康促進建築」這五大核心實際呈現，建築設計也往「非核家園」的理想邁進，並免除氣爆、缺水限電等問題。

深耕 。（圖／業者提供）

▲▼ 冠奕建設，新北，綠建築，碳揭露，別墅，鶯歌，深耕11。（圖／冠奕建設提供）

但要如何才能做到這些？張水田表示，「深耕11」是個強調「四無、三水」的社區，「四無」就是無火、無災、無毒耕種和無障礙。全社區無瓦斯、配備IH調理爐，因此沒有氣爆隱憂。就算因為颱風地震等自然災害而限電缺水，每戶頂樓皆裝有4塊太陽能板，輸出直流電源自給自足，「三水共構設計」讓社區除了自來水，還有井水、雨水，每戶裝設的雨水塔平日就可集中落雨，在特殊時刻停水、限水時，「深耕11」的住戶依然有水可用。

強調人類應與大自然和平共生，全社區的植栽樹木都是最適應台灣四季變化的原生種，並以「薄層綠化」專利栽種手法使其抗旱，再以社區的雨水、井水澆灌，不噴灑農藥、殺蟲劑，現在已讓每戶的水蜜桃、蘋果和檸檬，採收期可以豐收數百顆，且吸引鳥類在自家頂樓庭院築巢，一推開家門就能體會萬物生機。每戶同時配有電梯，因為張水田最終的期待就是，大人小孩都能在健康的生活環境成長，打造得綠意盎然、設施友善的居住空間，更讓長輩能放心在家安老。

▲▼ 冠奕建設，新北，綠建築，碳揭露，別墅，鶯歌，深耕11。（圖／冠奕建設提供）

深耕 。（圖／業者提供）

特別的是，生活上講求科學實證的張水田，在推出新的工法與技術前，都會先在家中自我實驗好幾年。例如他積極推廣直流電的好處，是因他發現一般交流電容易產生電磁波，不只影響健康同時也會干擾作息、導致失眠，因此他將每戶的主臥室插座都設計成僅24伏特的「直流電」，營造電磁波較低的空間，讓住戶可以真正舒壓、一夜好眠。

座落在鶯歌鳳鳴重劃區旁的「深耕11」，在一片水泥叢林中彷彿是自成一個小生態系的桃花源，之所以挑中此處，張水田笑著說，現代人如果想追求健康，往往得搬到山上海邊，因此選在這裡是想要給大眾另個選擇，其實在城市一隅，享受未來北捷三鶯線、桃園捷運紅線「雙捷運」優勢與周邊機能的同時，就能擁有節能低碳、療癒健康的居家生活。

深耕 。（圖／業者提供）

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