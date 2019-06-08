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存款300萬！夫妻年收112萬「不敢買房」　心酸曝原因…網勸租屋吧

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▲▼ 買房,租屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲已自備300萬現金，原PO卻怕負擔不起貸款！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友表示，夫妻倆年收入約112萬，目前育有一孩，近日在桃園看到一間720萬元的預售屋，萌起買屋念頭，但擔憂房貸吃不消，因此好奇詢問「買房是否負擔的起？」

原PO透露，目前只打算生一胎，財務狀況部分，他與老婆年收入各56萬元，每月會給岳母1萬元孝親費，自己也要給原生家庭1萬元生活費，等於一年至少要支出24萬元，還不包括生活開銷等費用。

掐指精算後，原PO目前身上有300萬現金，某日與老婆在桃園看到一間2房含車位的預售屋，建商開價720萬元，儘管生活無虞，但預估頭期款與買家電至少要200萬，深怕剩下的房貸會壓得他喘不過氣，便在《PTT》求問，「請問我們這樣是可以負擔嗎？會不會很重？因為也擔心房價跌或升息房貸負擔變重。」

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▲▼存款300萬！夫妻年收112萬「不敢買房」　網勸租屋：投資小孩吧。（圖／翻攝ptt）

▲也有網友認為咬牙還房貸，過幾年就輕鬆了！（圖／翻攝自PTT）

文章掀起關注，熱心網友們給予各種建議「租吧，好好投資小孩，以後還有幼稚園、安親班費用，只會多」、「小孩國小後比較省錢時再買」、「可以，因為已存300萬，留100萬預備金很夠了」、「把300萬拿去投資股票，找殖利率3%至4%安全的買，靠股息租屋吧」、「自備款夠建議買，就辛苦幾年吧，有小孩還四處搬家當租客，其實很辛苦啊」。

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關鍵字：買房預售物夫妻存款自備款年收入

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