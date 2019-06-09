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隱藏版「戀愛聖地」加入助攻團　淡水房市利多獎不完

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▲▼淡水沙崙海水浴場。（圖／新北市經發局提供）

▲淡水沙崙海水浴場。（圖／新北市經發局提供）

記者黃靖惠／綜合報導

淡水百貨影城、輕軌、淡江大橋議題炒熱房市，除此之外，民間大型投資案「滬尾藝文休閒園區」、「將捷金鬱金香酒店」也落腳拉抬，如今隱藏版「戀愛聖地」景點沙崙海水浴場也加入助攻團，預計打造文創園區開始招商，當地房仲業者看好表示，淡水除了有飯店、影城、百貨、輕軌機能愈趨方便，如今再加入文創園區助攻，把觀光人潮及錢潮全留在淡水，也刺激周邊產業發展。

20、30年前沙崙海水浴場乾淨的沙灘、一望無際地遼闊景觀，一入夏天吸引年輕人相邀游泳消暑，且距離漁人碼頭並不遠，成為情侶們邊漫步沙灘、邊欣賞夕陽的超夯景點，被譽為是淡水「戀愛聖地」，但因溺水事件頻傳，且水質受汙染，自1999年關閉後荒廢。

沙崙海水浴場仍因美麗景色，成為當地隱藏版景點，如今市府對外招標打造為「沙崙文創園區」，基地於中正路底、淡海輕軌沙崙站旁，總面積共3.68公頃，其中文化創意產業特定專用區占地2.55公頃、停車場用地約1.13公頃，依促參法採BOT方式辦理，由民間投資廠商負責興建及營運，許可年限共計50年，並可優先續約20年，以一次為限，也就是說最長可達70年經營元，開發權利金3千萬元，即日起至8月15日止，初步評估開發強度免環評，最快2023年完成開發。

▼淡水沙崙海水浴場。（圖／新北市經發局提供）
▲▼淡水沙崙海水浴場。（圖／新北市經發局提供）

信義房屋台北灣店店長郭駿泓表示，淡水房價相對北市親民，近來因淡江大橋、飯店影城等利多，買氣逐漸回升，以自住買盤為主，除了雙北地區的首購族群外，銀髮族也喜愛此處清幽環境，且生活機能方便，入手當作養老宅，假使未來再添文創園區釋出工作機會，周邊住房需求跟著提高，勢必能增加房市買氣。

郭駿泓表示，淡水住宅大樓平均房價2字頭，2房型含車位，中古大樓平均500～600萬元能入手、新大樓也只需600～700萬元；3房型含車位平均中古大樓600～800萬元、新大樓800～1100萬元能夠入手。

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