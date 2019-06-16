800萬大樓！40→20坪「CP值真的很低」 台中人妻改買超大透天...寧住郊區

▲女網友認為，寧願捨棄便利性，改住為在郊區的透天厝！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

若經濟能力許可，大家會選擇住生活便利的大樓，還是寬廣的郊區透天？一名人妻分享經驗談，她買過一間40坪大樓，但真正能活用的空間對半砍，最後住不慣小宅，改住28坪的透天，讓她直呼「大樓cp值真的很低！」

「大樓cp值真的很低！」一名台中人妻透露，曾買一間含車位的大樓，權狀40.4坪看似頗大，但扣除車位2坪，其實室內能活用的空間僅20坪而已，且再扣除曬衣間、傢俱櫥櫃、電器等擺設後，真正能活動的空間很小。

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▲原PO改住透天後，覺得大樓房價太貴了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

至於房價部分，原PO哀怨表示，當時房子以一坪20萬元購入，總價約800多萬元，但若扣掉公設，以最寬鬆的坪數去計算，一坪其實要價36萬元。相較透天房子，原PO說，「權狀上的坪數是完全屬於自己私有，頂樓前後超大曬衣空間完全不算入權狀，像送的」，地28坪（建67坪）售價1300萬，其中車庫約8坪大，除了可停放2台轎車，還可擺放機車、腳踏車，讓她能盡情享用寬敞的空間。

美中不足的是，透天地點在郊區，原PO騎車通勤要多花10分鐘，且附近機能也相對較差，讓她一度想換回生活便利的大樓，但貴森森的房價實在高攀不起，加上空間太狹小，「總之，我覺得大樓好貴。」

▲有網友比較喜愛住大樓！（圖／翻攝自mobile01）

原PO把經驗談分享在論壇《mobile01》後，吸引不少網友分析大樓與透天的優劣點，「在買的起的情況下，大部分的人都會選透天的呀！我並不覺得住大樓的便利性，能抵過遇到惡鄰居和管委會的無能。當遇到了，才能體會透天無可匹敵的好！」、「透天比大樓好，這是無庸置疑的，如果經濟許可，靠近北X會更好，不過，現在已經很棒了，買透天就對了。」、「以機能來說，透天與大樓各有特色，大家都知道，不多說。以漲幅來說，基本上只要地點不要太偏僻，漲幅差不多。換屋後處理方式，市區的大樓可以租、可以賣；郊區的透天只能賣、無法出租」。



▲有人質疑，基準點不同，難以證明大樓CP值較低！（圖／翻攝自mobile01）

為了方便性跟安全性，不少網友則喜愛著大樓，「我以前喜歡住透天，老婆喜歡大樓，所以我們買大樓，我覺得還蠻不錯的，出入有人管制，還可清潔倒垃圾，寵物養在家裡也不怕不見」、「透天適合度假；大樓適合生活，大樓有人幫忙倒垃圾、有人幫忙簽收包裹、有警衛很安全」、「我覺得，在台中就住大樓，隱密性好，而且有專人管理，對於我這種下班時間不固定的人比較適合；假日就回南投鄉下，住獨棟透天雙拼農舍，開車時間半鐘頭左右而已。可以遛小孩，遛狗，洗車，烤肉，種菜...所以，建議大樓跟透天各買一個」。

對此，信義房屋專案經理曾敬德表示，仍取決於屋主生活需求，若不在意交通方便性，一般來說，中南部地區買透天需求較高，主要住起來較大且舒適，且不少社區型透天，也有專人管理收包裹。

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