天花板半夜彈珠聲「搭噠噠噠…」以為地基主在鬧　神秘真相解答

▲每到夜晚四周很安靜時，常聽到樓上傳來詭異彈珠聲。（圖／翻攝pixabay）



生活中心／綜合報導

不少人都有過類似「恐怖」經驗，常在夜深人靜、準備入睡時，聽到樓上地板傳來彈珠聲，為什麼每到深夜就有人在樓上玩彈珠，一想到就不寒而慄，也百思不得其解，甚至會對樓上鄰居生氣。有人在網上發問「有沒有人聽過天花板上傳來的彈珠掉落聲？」引起熱議，也有專家對此現象回應。

「怎麼可能有人每次都在半夜玩彈珠？」多年來這件「都市傳說」一直是許多人心中疑問，也曾有網友在Dcard發問，「以前我家是住大樓，晚上睡覺都聽到彈珠掉到地上又彈起來的聲音，我不以為意，想說是樓上的小孩不睡覺在玩，之後搬家後，是住透天厝有4樓，我房間在3樓，晚上睡覺有時候也是有彈珠聲，這下覺得奇怪了，樓上明明是神明廳，是太子爺，不可能會有小孩在玩啊，是太子在玩嘛？」

其實不只發問的網友，許多人都曾在晚上聽過，「我阿公說是太子爺在玩，我洗澡開熱水會聽到」、「我們家也有！可是重點是⋯我們家沒有供奉神明也沒有供奉祖先」、「我們家太子元帥也會玩彈珠~~~~我媽半夜聽到的」、「我的房間也有，後來就習慣了」、「聽過是鬼的眼珠掉落聲」、「大半夜偶爾會聽到忽遠忽近的鈴鐺聲，這又是什麼？」、「是地基主啦」、「我有次被吵到受不了，對天花板罵X，就沒聲音了」，甚至還有網友住頂樓也聽過，相當離奇。

▲彈珠。（圖／翻攝pixabay，下同）



不過地板有一定厚度，如果將彈珠掉落地上，事實上很難聽得到聲音，就算很安靜，也要仔細聽才聽得到，聲音也不會那麼清楚的是彈珠聲，不然樓上的一舉一動早就全聽到了。

事實上以科學解釋，似乎找到原因，香港生物化學學者曹宏威教授曾解釋，彈珠聲可能是上層水管變動傳出的聲音。假設水龍頭突然開關，管內水壓變動產生水錘作用，如果水錘作用很大，管會震動而傳到建築物牆身。這也符合網友說，只要樓上的人在用水管，就會有這種聲音「我家樓上只要洗澡就會出現這種聲音。」

另外，台灣網路上10多年前傳出一個民間實驗，認為是黴菌腐蝕水泥後，造成鋼筋四周的水泥被侵蝕，鋼筋中空有空隙因此產生彈動，變成彈珠掉落聲。但有網友質疑，「黴菌應該不會吃水泥吧，會有裂縫應該跟受力所產生的撓度有關。黴菌如果會吃鋼筋，那後果我真的無法想像……。」

對此，台北科技大學土木工程學系教授宋裕祺曾接受媒體訪問表示，混凝土砂漿可以把鋼筋整段包裹很好，除非網傳的黴菌可以沿著整根鋼筋把周圍的混凝土分解光，不然不太可能是如此造成。

前新北市土木技師公會理事長余烈指出，這種現象其實是因為水分滲入，導致鋼筋生鏽，造成鋼筋體積膨漲，擠壓四周混凝土使之繃開，混凝土破裂發出聲響。不過不論各界專家看法如何，總算是還給樓上鄰居一個清白。