新竹市整合「3軌方式」興辦公共住宅！租金每月補助4000元

▲新竹市整合「3軌方式」興辦公共住宅。（圖／新竹市政府網站）

房產中心／綜合報導



針對議員近日關心的「新竹市公共住宅興辦進度」，都市發展處11日表示，新竹市政府為落實居住正義，積極以多元方式增加公共住宅存量，讓人人都能安居新竹，目前1,500戶政策目標公共住宅，係採整合「住宅租金補貼」、「社會住宅包租代管」及「提供優質居住單元」3軌方式同步進行。

所採取的3軌方式分別為以下：

一、住宅租金補助(每月4,000元)：108年8月將擴大租金補助至700戶，協助無力購屋的家庭居住合適住宅，以家庭年所得低於46萬元或家庭成員每人每月平均所得低於1萬8,582元者為例，便可向市府申請每月提供最高4,000元為期1年的租金補貼申請，減輕民眾居住負擔。



二、推動社會住宅包租代管 : 800戶，全案已獲中央核定全額補助1.83億元，亦將於今年8月開辦，歡迎愛心房東踴躍參加，交由市府委託的業者專案管理服務、媒合給就學、就業有居住需求之青年朋友。



三、提供優質居住單元 : 新竹市第一期「金城青創宅」，建築物主體結構已於107年完成，基地鄰近國立清華大學、交通大學、建功高中、馬偕紀念醫院，生活機能便捷。市府刻正與內政部住都中心、國防部積極研配套，俟完成室內裝修工程、承租資格辦法、都市計畫使用許可程序後，期能創造約700戶公共住宅。

此外該區鄰接「將軍村開放圖書資訊園區」及「將軍村停車場」，未來將導入多元化公益空間新概念，在社區內規劃青創中心、創新創業基地及文創工場，讓年輕朋友能安心就學、創業、就業。