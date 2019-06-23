ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

沙發沒靠實牆「易犯小人」　風水師揭客廳5大忌：影響全家運勢、健康

ETtoday房產雲

客廳,家,房子,沙發,房（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲客廳示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／採訪報導

客廳是一個家的門面，也維繫著全家人的情感。風水命理師黃鐸允就透露，幾個格局與擺設的禁忌，同時也提醒，沙發要背靠實牆，否則氣場會極不穩定、易犯小人，甚至影響決策的判斷。

黃鐸允表示，「客廳沙發」在風水學裡代表著家人、朋友聚集的地方，同時是大部分人回家後，第一個想要放輕鬆的地方，「它聚集著家中主要的氣場所在，進而關係到成員們的運勢，也影響著全家人的事業、健康、財富及名聲。」

客廳,家,房子,沙發,房（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲沙發若沒背靠實牆，容易影響氣場。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

其中，沙發「背靠實牆」就是很重要的一點，如果沒有靠著牆壁，代表會有人在後方走動，這樣一來，坐在沙發上的人情緒容易被影響，產生坐不安穩的狀況，潛意識中會有孤立無援的感覺。

另一方面，氣場的不穩定會造成運勢反覆（運勢時好時壞、反覆交錯的狀況）、無貴人、易犯小人，黃老師說，「必須靠實牆讓氣場穩定，才不會干擾我們的情緒，甚至影響決策的判斷。」

▲▼玫瑰,房間,臥房,窗戶,道路,花,旅行,回家。（圖／翻攝自pixabay）

▲房屋的採光很重要。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

談及客廳的格局，黃老師直言，一般以正方形為佳，其次是長方形，「客廳上方如果有橫樑，切記不可壓到任何的座位，且天花板高度宜高不宜低，內部儘量以明亮、通風為主。」

至於擺設部分，必須常保整潔，除了裝飾品外，也可擺放常綠的盆栽來裝飾，若想招財，擺放闊葉盆栽，並在家中的旺方或財位，放置鹽燈照亮；而禁忌包括，不宜懸掛猛獸圖像、刀槍，陰暗無光也不好。

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動

►「黃鐸允-風水命理工作坊」臉書，請點

關鍵字：沙發客廳風水師黃鐸允格局擺設運勢小人健康財運

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3914

東湖公寓vs.汐止電梯大樓！他6點經驗談「很划算」：別低估電梯的重要性

一名網友最近想買房，並將目標鎖定在東湖的公寓，或位在汐止的社區電梯大樓，於是發文求問兩方優劣。就有買在汐止康寧街的屋主現身說法，分享6點經驗談，對於自己最後的選擇，他笑說「幾乎沒有後悔。」

6月13日 17:13

//cdn2.ettoday.net/images/3911

維冠大樓救災！男大腿癢「爬瓦礫堆被巴頭」　原地開挖見這一幕…網爆哭

2016年2月6日凌晨，南台灣發生芮氏規模6.6強震，造成台南維冠大樓瞬間崩塌，造成115人喪命！一名女網友轉述，擔任警消的男友爬進殘破不堪的大樓救援，過程中被一股力量巴頭，原地開挖後，發現一具剩半張..

6月18日 12:23

//cdn2.ettoday.net/images/3637

2週3次！妻拒口爆「裸身被拖出門外」　尪嗆：房我買的…錢賺比妳多

「射嘴裡這件事對男人真的有這麼重要嗎？」一名人妻大吐苦水，與老公結婚一年半，近日剛產下寶寶，享受一家三口的幸福時光，唯獨行房一事，讓她困擾不已。她說，老公有特殊性僻好，上週不肯配合就被狠狠拖出門外，甚..

6月18日 10:44

//cdn2.ettoday.net/images/4157

30K死薪水！她咬牙「買17坪房租人」住家裡...卻後悔　曝血淚史超中肯

許多人努力存錢買房，但對於薪資如一潭死水、遲遲不上漲的人來說，根本天方夜譚，不過部分小資族仍自有一套辦法。一名女網友就分享表姊的例子，領30多K死薪水的她，買下一間17坪新房後，繼續住家裡，打算先租人..

6月11日 17:06

//cdn2.ettoday.net/images/4172

【廣編】台中雙捷運站將成形　總價不到500萬可入住

台中捷運綠線明年將試運轉，沿線房市詢問度升高，雙捷運交會站的捷運G4站、G13站均屬房價凹陷的首購住宅區，如今在雙捷運機能加持下，房市能見度大幅提高；目前新屋每坪單價仍在2字頭、中古屋1字頭，總價不到..

6月18日 13:51

//cdn2.ettoday.net/images/4161

薪資高但房價更高！「新移民政策」造就香港800萬人　他問：台灣人想這樣？

「反送中」議題讓百萬香港人上街參與抗爭，也香港成為近期世界的焦點，皮格子樂團主唱林艾德日前在臉書上轉述香港朋友的觀點，從薪資、居住環境、交通以及新移民政策，分析香港所面臨的民生問題，最後反問台灣人「想..

6月18日 14:21

//cdn2.ettoday.net/images/4160

裝潢20萬！仙氣妹買新房「長輩臭嘴嫌醜」　工業fu小窩曝光…網暴動：超美

入住新屋本是喜事一樁，沒想到親戚滿嘴惡言，讓屋主差點懷疑人生！一名女網友抱怨，最近長輩特地來高雄鑑賞新屋，殊不知一踏進門就對裝潢擺設有意見，讓她玻璃心碎滿地。實體屋況照片曝光，一秒掀起眾多網友讚爆，直..

6月13日 10:24

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

電鍋冒白飯！女看監視器…爆雞皮

館長提囤屋稅「5間房300%收..

美癌症村罹癌機率高全美50倍..

鐵齒男遇4怪事嚇壞！半年逃離老..

鄰居嫌寵物吵狂報警！她心累：沒..

想買8百萬套房！長輩1句話嚇壞..

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

風水師揭客廳5大忌：沙發必靠實..

釘子戶要13億才搬家！淒涼下場..

家境差想省房租　通勤日花2.5..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

美癌症村罹癌機率高全美50倍..

瓶罐油煙惱人　德國主婦高效整理..

200億公辦都更案招商　花博園..

5大心法　助儲物癖擺脫雜亂無章..

戶外暴雨、室內小雨　達人教你檢..

租金補貼2.4萬單身婚育族受惠..

魔鬼藏在細節裡　窗框漏水慎防省..

天龍國子民脫離無殼蝸牛　北投千..

八里機能宅水澍之間在地換屋最愛

50組富豪好奇賞屋　1戶18億..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366