沙發沒靠實牆「易犯小人」　風水師揭客廳5大忌：影響全家運勢、健康

▲客廳示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／採訪報導

客廳是一個家的門面，也維繫著全家人的情感。風水命理師黃鐸允就透露，幾個格局與擺設的禁忌，同時也提醒，沙發要背靠實牆，否則氣場會極不穩定、易犯小人，甚至影響決策的判斷。

黃鐸允表示，「客廳沙發」在風水學裡代表著家人、朋友聚集的地方，同時是大部分人回家後，第一個想要放輕鬆的地方，「它聚集著家中主要的氣場所在，進而關係到成員們的運勢，也影響著全家人的事業、健康、財富及名聲。」

▲沙發若沒背靠實牆，容易影響氣場。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

其中，沙發「背靠實牆」就是很重要的一點，如果沒有靠著牆壁，代表會有人在後方走動，這樣一來，坐在沙發上的人情緒容易被影響，產生坐不安穩的狀況，潛意識中會有孤立無援的感覺。

另一方面，氣場的不穩定會造成運勢反覆（運勢時好時壞、反覆交錯的狀況）、無貴人、易犯小人，黃老師說，「必須靠實牆讓氣場穩定，才不會干擾我們的情緒，甚至影響決策的判斷。」

▲房屋的採光很重要。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

談及客廳的格局，黃老師直言，一般以正方形為佳，其次是長方形，「客廳上方如果有橫樑，切記不可壓到任何的座位，且天花板高度宜高不宜低，內部儘量以明亮、通風為主。」

至於擺設部分，必須常保整潔，除了裝飾品外，也可擺放常綠的盆栽來裝飾，若想招財，擺放闊葉盆栽，並在家中的旺方或財位，放置鹽燈照亮；而禁忌包括，不宜懸掛猛獸圖像、刀槍，陰暗無光也不好。

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