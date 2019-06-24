影／外傳8月收攤遭否認　京華城部分樓層撤櫃潮湧現

記者黃靖惠／綜合報導

號稱是世紀標案的「京華城標售案」三度捲土重來，此次標案有別於上次無底價，低於首次底標價380億元，預計本月27日將開標，眼看結果即將出爐，卻影響到百貨內外經營業者的信心，不只內部專櫃近期掀起撤離潮，外邊街邊店每百公尺出現1間店鋪招租。

▲京華城。（圖／記者黃靖惠攝）



記者實際走訪京華城百貨內部觀察，發現假日人潮似乎不受開標在即影響，仍湧入消美食廣場、銷售遊樂器材、遊樂園所在樓層消費，也就是集中於B1～B3層影城、美食廣場、運動休閒樂園、玩具反斗等擠滿排隊人潮，不少爸媽趁著假日溜小孩，一路吃吃喝喝、玩遊樂器材消耗精力。

▼京華城。（圖／記者黃靖惠攝）



反觀百貨1樓名品珠寶、男女鞋專櫃，以及4樓大型床飾寢具、傢俱等櫃位陸續掛起下殺2折布條促銷，甚至很多已經撤離原址，並掛上「櫃位調整」的字樣，經詢問百貨工作人員後，得知許多業者近期「租約到期」、陸續撤離百貨櫃位。

不僅僅百貨內掀起撤櫃潮，這波蕭條氣息也波及到了百貨之外，緊鄰「京華城」附近的街邊店面近期掛起招租布條，且假日時刻卻少見人潮，從八德路四段、三段路口到京華城前，短短500公尺街邊店，至少有4間店面帶租，其中1間，原是知名車廠承租3層樓整棟，目前仍在招租，換言之，目前平均每公尺1間待租。

▲京華城近期許多櫃位租約到期後撤離。（圖／記者黃靖惠攝）



至於百貨內掀起一波撤櫃潮是否與標案有關？對此京華城副總經理阮信囊強調，目前京華城委託戴德梁行負責公開標售案，直到結果出爐、確定後續接手得標人提出新規劃後，百貨才會有下一步動作，目前櫃位空置狀況是正好遇到部分業者租約到期，所以藉此新、舊櫃位調整，強調目前百貨正常營運，且未來將會持續招商。

▼京華城近期許多櫃位租約到期後撤離。（圖／記者黃靖惠攝）



▼八德路三段、四段路口至京華城百貨前街邊店空置率高。（圖／記者黃靖惠攝）

