▲軌道經濟發酵！快卡位台中高鐵特區，「夢幻誠」新案銷售火熱。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲高鐵讓民眾實現了「一日生活圈」的口號，如今有不少人願意，從大台北都會區轉往其他高鐵特區買房子。（圖／記者劉亮亨攝，以下同）

記者吳思瑤／台中報導

軌道帶動經濟，近年來房地產市場明顯轉向，由於雙北近年房價高不可攀，不少人開始轉移到桃園青埔、竹北，如今兩區房價飆漲速度也大幅提升，今年房市的關鍵字，瞄準了台中房市，以"台中高鐵特區"為最熱話題。

▲不讓台北、高雄三鐵共構專美於前，台中高鐵特區即將於2020年迎來捷運通車，成為台中地區唯一個三鐵共構站。

高鐵讓民眾實現了「一日生活圈」的口號，如今有不少人願意，從大台北都會區轉往其他高鐵特區買房子。為了不讓台北、高雄三鐵共構專美於前，台中高鐵特區即將於2020年迎來捷運通車。興富發代銷事業部協理王建騏表示，「自從我們捷運準備明年通車後，所帶來了軌道經濟，已經開始在台中各區發酵，包含高鐵特區這邊的G17站，和起站G0跟G3站，這兩個地區帶動很多銷售佳績。」

▲▼興富發「夢幻誠」為台中房市最大建案，不管平日假日接待中心都是滿滿人潮，開放一個多月，幾乎都預約完畢。

針對台中房市「高鐵特區」前景看好，其中興富發「夢幻誠」為市場最大建案，不管平日假日都是滿滿人潮，霸氣推出7600坪超大基地，因為距離高鐵台中站步行僅5分鐘，加上產品規劃優越，潛銷一個多月開放三棟，幾乎都預約完畢。

屬於「高鐵一日生活圈」，又鄰近國道1、2號，不用10分鐘就能進入台中市區或彰化，同時兼具三鐵共構的加持，夢幻誠專案經理蔡燿駿表示，「夢幻誠在高鐵特區這一塊屬於三鐵共構的第一站，等捷運綠線開通後，會帶來整個高鐵地區整個很大型的發展。」已經確定有萬坪的國泰物流中心進駐，加上未來還有ATT集團加入，整個特區勢必指日可待。

▲▼台中高鐵特區燙金，財團投資再帶人氣，包括萬坪的國泰物流中心進駐，加上未來還有ATT集團加入，讓整特區勢必指日可待。

外在交通成亮點，內在優勢當然也不可少，2千多坪的中庭是由國際大獎常勝軍王勝正大師協助規劃，以國際森態城概念打造，除了景觀外，房型走適合小家庭的2~3房，設立全年齡化公設。夢幻誠專案經理蔡燿駿也說，「此優勢在台中來說非常少見，因為7千多坪的基地其實不常有，加上興富發和王勝正雙強聯手合作，未來是個非常絕響的產品。」

▲▼「夢幻誠」鄰近國道1、2號，不用10分鐘就能進入台中市區或彰化，同時兼具三鐵共構的加持。

面對首購族看屋，一定要選對城市、選對地段，更要選對買屋時機！等到捷運通車後、周邊投資建設陸續完工後，房價勢必上漲，搶在起漲點先卡位，讓首購族用低價擁有軌道宅。

夢幻誠︱基本資料

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基地位置：烏日區高鐵路二段、高鐵一路、高鐵二路

基地規模：約7,656坪（約25309.2048㎡）

戶數規劃：1674戶（含店面66戶）

產品規劃：店面29-77坪、兩房22-25坪、三房32-34坪

樓層規劃：AB棟- B3/20F；CDFG棟- B3/19F；E棟- B3/17F

公 設 比：住家34.5%、店面28%

投資建設：興富發建設股份有限公司（股票代號2542）

建築設計：陳廷杰建築師事務所

企劃代銷：巨豐旅館管理顧問股份有限公司

連絡電話：04-2252-1005