「日本製造」是最大噱頭　三井不只蓋Outlet　首宗住宅案今公開　

▲三井不動產集團在台推出首宗住宅案。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

5年前在林口開出在台灣的第一家Outlet，陸續布局商場、旅館事業，三井不動產集團今日宣布，台灣第一件住宅案「三松MPARK」正式公開，該案基地位置在三重二重疏洪道重劃區，並與Panasonic松下集團合作，標榜純正「日本製造」，對比區域行情，價高約1成。而三井在台的住宅規劃，也不排除循Outlet拓點軌跡，前進中南部。

今日正式公開的「三松MPARK」，為三井不動產在台第一宗住宅案，由三井與Panasonic松下集團共同成立的三松開發建設，負責投資興建，總銷約12億元。全案基地位於三重區二重疏洪道重劃區，基地面積約931坪，規劃地上19樓、地下3樓建物，坪數在25~46坪間，總戶數135戶，開價每坪60~65萬元間。負責該案銷售的聯碩地產總經理室特助周宗盟說：「此案自6月初開始潛銷，目前約銷售3成。區域行情約都在5字頭，此案成交則約比區域高出1成，像是台北市大安、中正、松山區來的買方都有，主要是看準日系品牌、品質及規劃而出手。」

▲純正日本製造，為此案最大優勢。（圖／記者詹宜軒攝）

三井不動產今日在台開出首宗住宅案後，該公司透露，也持續在全台各大都會區獵地中，對於台灣房市則表示樂觀。三井不動產公關部資深經理曾玲玲說：「目前三重的地塊，約莫在2017年取得，經過2年審慎規劃，才推出。」曾玲玲補充：「公司陸續在全台都會區作調查，如大台北地區、台中市等，都在關注中，也正在檢討南台灣的可能性。」

▼三井不動產董事長下町一郎（左二）、與台灣松下營造董事長大塚弘（右二）聯袂出席住宅案公開儀式。（圖／記者詹宜軒攝）