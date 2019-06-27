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400萬投資英國學生套房　標榜5年後可加價賣回建商

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▲▼ 由永鑫全球置產代理銷售的「雪菲爾萊伯克公寓」今日公開亮相（圖／記者張菱育攝）

▲由永鑫全球置產代理銷售的「雪菲爾萊伯克公寓」今日公開亮相（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

近年來全球資金對於「穩定投報」的資產興趣增加，具有「高保值」與「穩定收益」特性的英國不動產，成為投資人最愛，海外代銷業者即推出投資型不動產，提供前3年8%投報率的房租收益，及持有5年後加價買回等條件，讓現在高波動的投資環境之下具有獨特性。

鎖定英國第四大城雪菲爾（Sheffield）的龐大學生租屋需求，由永鑫全球置產（City & Urban International）代理銷售的「雪菲爾萊伯克公寓」公開亮相，訴求的穩定投報率、與5年後買回等條件，期盼吸引台灣投資人前往投資置產。

永鑫全球置產台灣業務經理陳煒翰表示，「萊伯克公寓」坐落於雪菲爾正市中心商業區、距離購物區僅1分鐘路程，並緊鄰雪菲爾與哈倫大學、學生租屋需求強勁。

陳煒翰指出，「萊伯克公寓」共186戶，套房總價僅約台幣400萬元、2房則約台幣550萬元，套房月租大約2.2萬元，對買方來說，還提供前3年每年8%的房租收益，以及持有5年後可賣回給建商，且建商可以原購入價加價1成買回，目前已售7成，其中有1成為台灣買方，多為中小企業主及名人，其他買方則有俄羅斯、歐洲、英國、新加坡、馬來西亞、中國等國人。

▲▼永鑫全球置產台灣業務經理陳煒翰。（圖／記者張菱育攝）

▲永鑫全球置產台灣業務經理陳煒翰。（圖／記者張菱育攝）

此外，從國際資金流向角度觀察，永鑫全球置產台灣業務經理陳陵嬅認為，隨著美國聯準會（Fed）利率政策傾向降息，國際資金也開始從美元資產流出、向海外尋求投資機會，讓這幾年熱度始終不減的海外不動產投資熱潮，新增利多題材。

陳陵嬅指出，從香港首富李嘉誠開始，幾年前就已開始執行「賣香港、買英國」的戰略，而投資海外不動產首重交易安全，而英國交易制度的嚴謹，在眾多投資標的中維繫著高人氣，成為國際級買家的最愛。

關鍵字：英國永鑫萊伯克套房投資海外不動產

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