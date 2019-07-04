喜宴場地碰壁！華漾中崙悄撤千坪會館　年租3600萬覓新租客

▲營業14年的「華漾大飯店中崙店」今年5月底熄燈號。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

婚宴會館也不容易！位於市民大道三段上的台北華漾大飯店中崙店」，自2005年10月開幕至今14年，除是市區知名婚宴場館外，傳統手推車港式茶點，也是一大賣點。但卻在5月悄悄熄燈，如今千坪場正在進行拆除工程，並委託仲介招租，開價每月300多萬元，年租金驚人上看3600萬元。

台北華漾大飯店中崙店，營業面積佔地千坪，擁有11個不同宴會場地，除有中式料理外，還有傳統手推車港式飲茶餐點，因位處北市中心，交通便捷，適用於婚宴、公司聚會、家庭聚餐等。

▼「華漾大飯店中崙店」原址目前進行拆除工作。（圖／記者黃靖惠攝）



該飯店今年5月黯然熄燈號、外部招牌也陸續撤下，今天記者前往現場訪查時，內部員工私下透露撤離非關租金，而是公司高層營運方針調整才退租，目前陸續有工人進駐拆除內部裝潢工程，預計7月將拆除完畢後，全數撤離。

香港商匯泓不動產台灣分公司副總吳懿倫說明，該樓層1200多坪，每月租金開價300多萬元，鄰近微風百貨公司及遼寧夜市， 周邊有敦化國中小、懷生國小、及臺安醫療機構等，地段精華，以市中心而言，少有千坪店面釋出，非常適合餐飲者接手。

第一太平戴維斯協理丁玟甄表示，中崙大樓為富邦1號不動產投資信託基金，屬於地上權建物，樓上是辦公大樓、樓下大潤發商場及婚宴場館。依照先前承租狀況，單月單坪租金約2500元，而此次出租樓層，應有餐飲業使照登記，具備基本逃生設備、排煙系統，後續更適合大型餐飲業者或是婚宴場館接手。

▼華漾中崙招租訊息。（圖／翻攝自《大台北豪宅、商辦、店面出租》臉書社團）

▼「華漾大飯店中崙店」今年5月底熄燈號。（圖／記者黃靖惠攝）

