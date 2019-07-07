ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

小孩愛亂爬！屋主想裝鐵窗「社區規約禁止」　律師曝：家有「2種人」例外

ETtoday房產雲

▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲家裡有小朋友，社區卻禁止裝設鐵鋁窗怎麼辦？（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多家庭喜迎新生兒後，開始會注意家中是否安全，不少人則會裝設鐵鋁窗，避免孩子意外墜落。一名律師就貼文假設，「屋主想裝設鐵鋁窗，但社區規約禁止裝設，怎麼辦」，說社區規約有規定住戶不能裝鐵鋁窗，但屋主家中有年幼孩童會到處攀爬，就算想避免危險發生，卻不能裝設鐵鋁窗，這時該怎麼辦？

陳明宗律師在粉絲專頁《陳明宗律師 宗誠法律事務所》貼文表示，據公寓大廈管理條例規定，「公寓大廈周圍上下及外牆面，如有變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，應受規約或區分所有權人會議決議之限制。」也就是說，住戶如果要裝設鐵鋁窗，要遵守社區規約，或經區分所有權人會議決議。

►最新房產消息不漏接，快加入ETtoday房產雲

▲▼買房,大樓,大廈,房產,租屋,陽台。（圖／pixabay）

▲律師指出，家中有2種人的話，就可以裝設鐵鋁窗。（示意圖／pixabay）

陳明宗指出，「如果住戶未遵守社區規約，或未經區分所有權人會議決議，就自行裝設鐵鋁窗，管理委員可報請主管機關，通知住戶於一個月內拆除鐵鋁窗或回復原狀。」期限到了，若屋主還未將房屋回復原狀，管委會可逕行拆除鐵鋁窗，費用則是住戶負擔。

陳明宗接著說，因為近幾年，公寓大樓經常發生「沒有裝設鐵鋁窗，導致社區中有年幼子女墜落的意外」，所以公寓大廈管理條例規定，如果公寓大廈住戶家中有2種人，分別是「12歲以下兒童」或「65歲以上老人」，屋主為了安全，還是可以在「外牆開口部」、「陽台處」裝設「『不妨礙逃生』且『不突出外牆面』之防墜設施」，也就是可以裝設鐵鋁窗。

陳明宗最後補充，如果之後小孩長大了，或長輩不住在家中，屋主還是要拆除鐵鋁裝、回復房屋原狀，「否則管理委員會還是可以逕行拆除所裝設鐵鋁窗，所須費用也須由住戶負擔。」

►小知識大決定，買房需要知道的一切都在這，一起加入ETtoday房產雲

關鍵字：買房大樓大廈社區鐵窗鋁窗

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4207

影／大陸拳王練喻軒「約戰館長」3分鐘沒倒就贏　館長回應了天價單挑價碼

館長陳之漢經常與政治人物同框評論政治，現在終於要回歸格鬥家本業了？大陸一位拳王練喻軒，拍了一段1分鐘的短片要約戰館長。對此館長回應，以他的知名度，必須付出天價價碼才願意下場單挑，否則就是來台灣參加他主..

7月3日 02:24

//cdn2.ettoday.net/images/4205

影／國小生數學！她自信一看「123456789x72…」秒投降　網曝解答：只花10秒

國小數學竟然讓人看了第一眼就霧煞煞！一名女網友表示，最近有一個客人的小孩問她會不會數學，她則回說「國小的會啊！」結果一看到題目馬上傻眼，因為第1題是9位數乘上2位數，第2題更是複雜；她忍不住求救「可以..

7月2日 12:29

//cdn2.ettoday.net/images/3262

影／男友成功嶺新訓「只帶500元」　她心急：那苦的是我啊…過來人說話了

一名女網友分享男友今天（1日）搭車去成功嶺新訓，見到男友的回應，讓她直呼「O！到底是我當兵還他當兵啊？而且我還有問欸！還敢說我沒幫他看，真的會被他氣死欸！」她說，怕當一年替代役的男友表現差，結果就分發..

7月1日 14:14

//cdn2.ettoday.net/images/3231

屈臣氏買12入保險套！大叔結帳「女店員突大叫」客人全聽到　原因很敬業

儘管時代風氣漸趨於開放，仍有不少民眾到藥妝店購買衛生用品時羞赧難當，就怕被人發現。最近就有男網友分享一段超糗經歷，到屈臣氏買保險套，結果碰上「意外事件」，在女店員推波助瀾下搞得店內顧客、店外路人皆知，..

7月3日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/4210

影／寶可夢悠遊卡被秒殺！他看「炒價350→4500元」傻眼　網驚：根本盤子

悠遊卡公司與寶可夢合作推出的「寶貝球造型悠遊卡」，在3日上午10時開賣後1分鐘被搶空，第2波也迅速賣光，讓許多沒有搶到的網友飲恨。但有人發現，這些寶貝球已悄悄被上架到其他網路商城，價格更是炒到10倍之..

7月3日 19:17

//cdn2.ettoday.net/images/4208

逢甲台妹50人斬！羞認「交往前要先試車」　金牛清純女自爆：一周超過15次

YouTuber小哥哥艾理日前到台中逢甲夜市街訪，想到了解「是否有百人斬的存在」，沒想到其中問到一位染著一頭粉色頭髮的正妹，被問到性經驗對象有多少人的時候，害羞的支吾自曝，人數之多就連小哥哥艾理都傻眼..

7月3日 12:50

//cdn2.ettoday.net/images/4209

回南部奔喪！住汽旅「女兒狂盯廁所」　媽從頭麻到腳奔櫃台…剩一張照片

小孩童言童語的舉止，其實是最真實的反應！一名媽媽透露，日前一家三口住汽車旅館，女兒卻手指向廁所「有阿姨」，她喝斥別亂講話。怎料半夜熟睡時，女兒又叫醒原PO，她睜開看向廁所，赫見「有一個女人把臉貼著毛玻..

7月3日 17:26

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

鄰居「一看200萬空地」白目神..

25歲社畜月領38K　網嚇：炫..

連勝文：85新業主被韓感動才標..

全國最有錢！台北東門里均所得7..

出賣女友睡姿！真理褲辣腿網暈了

他吹冷氣電費僅171元　台電解..

日本街道超乾淨！他曝關鍵：跟水..

想買鬧區小套房！「無管委會」網..

好市多0元神器　DIY電扇秒變..

「陶朱隱園」18億全台最貴！空..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房子多老水管就多老　不可不做的..

新北板南線最夯捷運宅　海山站3..

連勝文：85新業主被韓感動才標..

浴廁霉斑、水垢OUT！ 蠟燭竟..

半年賣12間房　8年級生入行2..

勤樸機構八里龍米段住宅開工大典

無殼蝸牛「1元」竟能入主土城？

站前西門商辦搶手　空置率瞬降至..

鳳山房價2年內將全面站上2字頭

北市豪宅進軍青埔　買氣爆棚！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366