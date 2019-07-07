小孩愛亂爬！屋主想裝鐵窗「社區規約禁止」　律師曝：家有「2種人」例外

▲家裡有小朋友，社區卻禁止裝設鐵鋁窗怎麼辦？（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多家庭喜迎新生兒後，開始會注意家中是否安全，不少人則會裝設鐵鋁窗，避免孩子意外墜落。一名律師就貼文假設，「屋主想裝設鐵鋁窗，但社區規約禁止裝設，怎麼辦」，說社區規約有規定住戶不能裝鐵鋁窗，但屋主家中有年幼孩童會到處攀爬，就算想避免危險發生，卻不能裝設鐵鋁窗，這時該怎麼辦？

陳明宗律師在粉絲專頁《陳明宗律師 宗誠法律事務所》貼文表示，據公寓大廈管理條例規定，「公寓大廈周圍上下及外牆面，如有變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，應受規約或區分所有權人會議決議之限制。」也就是說，住戶如果要裝設鐵鋁窗，要遵守社區規約，或經區分所有權人會議決議。

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▲律師指出，家中有2種人的話，就可以裝設鐵鋁窗。（示意圖／pixabay）

陳明宗指出，「如果住戶未遵守社區規約，或未經區分所有權人會議決議，就自行裝設鐵鋁窗，管理委員可報請主管機關，通知住戶於一個月內拆除鐵鋁窗或回復原狀。」期限到了，若屋主還未將房屋回復原狀，管委會可逕行拆除鐵鋁窗，費用則是住戶負擔。

陳明宗接著說，因為近幾年，公寓大樓經常發生「沒有裝設鐵鋁窗，導致社區中有年幼子女墜落的意外」，所以公寓大廈管理條例規定，如果公寓大廈住戶家中有2種人，分別是「12歲以下兒童」或「65歲以上老人」，屋主為了安全，還是可以在「外牆開口部」、「陽台處」裝設「『不妨礙逃生』且『不突出外牆面』之防墜設施」，也就是可以裝設鐵鋁窗。

陳明宗最後補充，如果之後小孩長大了，或長輩不住在家中，屋主還是要拆除鐵鋁裝、回復房屋原狀，「否則管理委員會還是可以逕行拆除所裝設鐵鋁窗，所須費用也須由住戶負擔。」

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