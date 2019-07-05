高雄住宅補貼大熱門　貸款利息最高貼你210萬

▲高雄市房價、租金基期低，推動社會住宅不如提供租金補貼吸引人。（圖／高雄市都發局提供）

記者陳建宇／高雄報導

對於許多民眾來說，政府推出的社會住宅不一定實用，尤其房價、租金水準偏低的南部地區，社會住宅的價格或租金，若無法和一般住宅產生差距，往往難以吸引民眾購買或承租，相反地，購屋或租金補貼還比較受歡迎。

高雄市的住宅補貼方案，將於本月22日起，開始受理申請。主辦的高雄市都發局長林裕益表示，今年預計提供超過1萬戶以上的弱勢家庭居住輔助，其中包含1萬戶、每月3200元的「房屋租金補貼」，532戶「自購住宅貸款最高210萬元」，以及381戶「修繕住宅貸款最高80萬元」的利息補貼。此外，符合經濟及社會弱勢資格者，還可享有0.562%的優惠利率。

▲65歲以上的長輩若無人陪伴、或為重度身心障礙者，將有專人到府收件。（圖／高雄市都發局提供）

今年高雄市的住宅補貼共有5種申請方式，包括臨櫃申請、網路、郵寄之外，年滿65歲以上年長者又無家人陪伴的重度身心障礙者，會派專人到府收件，另外今年也開闢「假日在地服務站」，假日也可以到特定地點申請。此外，住宅補貼不是先搶先贏，而是採取評點制，民眾只要在8月30日前提出申請即可。

▲高雄市住宅補貼申請類別。（圖／高雄市都發局提供）

林裕益也指出，根據調查統計，高雄弱勢家庭及青年，多數認為「住宅補貼」最能符合他們的實際需求，可以自行覓尋合宜房屋。高雄市都發局住宅發展處長翁浩建表示，住宅補貼提供「房屋租金補貼」、「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」等3種方案，民眾可依自身需求選項提出申請。

都發局強調，今年的住宅補貼放寬未滿20歲、且已婚者可以申請，也同時將原本2個月的租賃契約補件期間，放寬為3個月。另外申請人提出證明租賃住宅範圍全部僅供居住使用之文件，即不受房屋稅單、或稅捐單位所認定全部按住家用稅率，課徵房屋稅之限制。