高雄205兵工廠遷移利多　品牌建商搶先推案祭低公設比吸客

▲205兵工廠將於2025年遷移，原址將規劃為特定核心專用經貿區。（圖／高雄市都發局提供）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市區因為可用腹地多，因此發展潛力仍大，例如位於前鎮的205兵工廠預計2025年正式遷移，留下57公頃的經貿用地，將規劃為特定核心專用經貿區，若加上鄰近的硫酸錏腹地更大，甚至有傳言指出未來高雄市政府將遷到此處。這樣的未來性也吸引建商在附近推案。

▲國泰建設新案「國泰聚」鄰近205兵工廠，推出換屋型產品。（圖／記者陳建宇攝）

國泰建設的新案「國泰聚」就鄰近205兵工廠，房子往往給人耐用、值得信賴的感覺，過去幾年國泰建設在高雄的推案都以大坪數的豪宅為主，如「國泰R13馥建築」、「國泰O2馥建築」等，多規劃80坪以上的產品。負責銷售的維多廣告總經理鍾榮和表示，「國泰聚」主打換屋產品，規劃59、65、67坪等3種坪數，開價則採用「趨近實價銷售」策略，每坪25.8~32.8萬元。

▲「國泰聚」規劃1層3戶，戶戶至少雙面採光。（圖／記者陳建宇攝）

▲該案規劃有健身房等公設。（圖／記者陳建宇攝）

「國泰聚」的另外1個特色就是公設比低，該案公設比僅31%，比起市面上其他建案低不少，但也規劃宴會廳、健身房等休閒設施。社區也設置紫外線殺菌及軟水設備。該案附近生活機能充沛，有二聖公園、聖和公園、中正足球場的休憩場所，採買則有家樂福光華店，外食則可到光華夜市。