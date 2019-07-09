阿翔房滾房「邊租邊買」給靈感　租金超過這數字可去買房

▲雙北地區房價高，買房大不易。（圖／翻攝自pixabay）



記者黃靖惠／綜合報導

雙北地區房價高，許多民眾只能以租代買，如今更有網友受到阿翔「邊租邊買」的方式啟發，決定仿造同樣模式，選擇租在北部、買在南部，房產專家建議，如果之後並非打算定居在中南部，否則買在雙北管理房產較方便，且用總價750萬元來看，北市郊區能買小套房，或是新北機捷站2房型產品，自備款150萬元，向銀行申貸30年、每月分攤2.1萬元貸款，其實和支付租金差不多。

一名網友在PTT「home-sale」發文表示，自己受阿翔投資房地產的方式啟發，雖然他有自己房子、卻花9萬元租房，這種「邊租邊買」的模式，一來一往抵銷大半在台北租金，且起碼有間房子，甚至未來還會增值，而非永遠都在付房租。

原PO指出，自己住宅雙北市房價高地區，買房真的困難重重，且龐大的貸款也十分驚人，因此自己有想過在中南部城市買房，然後再出租他人，自己則在北部租房，當然也知道南北租金有落差，所以可能北部租金還要補貼一些差額，但總比背負沉重的雙北房貸來得好，且生活也比較有品質。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴建議，該名網友如果考量未來回到中南部定居，或許可趁年輕用「邊租邊買」的方式，預先準備退休後要住的方，畢竟如今房產相對其他資產而言，還是相對保值抗通膨。

他認為，假使該網友並非考慮之後到中南部定居，或許可在雙北購屋，因為假使每月租金達到1.5萬～2萬元，或許可以考慮直接購屋，只要搭配長期30年房貸，每月分攤下來的房貸或許與租金差不多。

「雙北也能邊買邊租」他舉例，只要有自備款150萬元，在台北郊區或者新北機場捷運站旁，找得到總價750萬元的2房型，或是小套房類型產品，然後向銀行貸款600萬元，每月分攤貸款2.1萬元，其實與在雙北地區的租金差不多。

不過他也提醒，如果人在北部租屋、卻在南部買房，準備將南部的房子出租，必須承擔無人租的風險，另外要考量管理難易問題，除非有多支出一些成本請人協助管理的心理準備，否則建議別離太遠地方買房，「購屋挑在好地點很重要」，基本上北市、北市外圍第一圈，或是捷運站周邊，全是較抗跌區塊。