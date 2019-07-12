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高雄漢堡蛋＋大冰奶比台北便宜12元　20坪新屋400萬買得到

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▲▼高雄早餐房價比。（圖／記者陳建宇攝）

▲如果將高雄20坪新案的房價換算成漢堡蛋和奶茶的價格，要省下228年的早餐錢才買得起。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

早餐房價比，高雄購屋有比較幸福嗎？根據市調數字顯示，高雄市現下買一間20坪新屋，平均總價約在400萬元左右，對比區域早餐店的漢堡蛋加1杯大冰奶價格，約莫48元，等同得花費8萬3333份，省228年的早餐錢，才能買得起。但對比天龍國，同樣一份早餐得要60元，高雄約是其8折價，房價卻僅是其約4分之1，顯見南台灣買屋、生活，仍較為幸福。

高雄的新推案慢慢走向極小化，過去的2房產品規劃坪數多在25~30坪，但如今為了壓低總價帶，新2房坪數愈來愈小，不乏20坪的2房產品出現。不過即便壓縮了坪數降低總價，要在高雄買個20坪的小宅仍舊不是簡單的事。

根據高雄市房屋市場調查協會統計，排除掉單價極端值的豪宅產品，高雄市新建案的單價約17~25萬元，高雄市房屋市場調查協會理事長蔡紹豪表示，若要取個高雄房價的平均值，大約落在每坪20萬元上下。

▲▼高雄早餐房價比。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄的早餐店1份漢堡蛋加1杯冰奶茶，價格約48元。（圖／記者陳建宇攝）

依此推算高雄的20坪2房產品，總價則約在400萬元，若要將400萬元化成具體的概念，用早餐來對比也是不錯的方式。記者實際到高雄的早餐店，點了1個漢堡蛋和1杯大冰奶，漢堡蛋的價格是28元，700cc的大冰奶則是25元，但通常民眾點的是500cc的冰奶茶，價格則是20元，因此一般人吃的1份早餐就是48元。

400萬元的房子可以吃這樣1套48元的早餐幾天？計算下來是8萬3333天，如果每天都這樣吃的話，要吃228年才吃得到400萬元。換句話說，如果省下每天48元的早餐費用，要228年才買得起高雄20坪的新房子。

▲▼ 高雄早餐房價比。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄小宅的房價其實不高，首購族只要解決自備款的問題，房貸壓力並不算太大。（圖／記者陳建宇攝）

不過這樣的房價算高嗎？蔡紹豪指出，總價400萬元的房子若能準備2成的自備款約80萬元，剩餘的320萬元貸款以房貸利率1.68%、貸款30年、本息攤還計算的話，每個月的房貸金額1萬1332元，對於首購族來說繳款壓力並不算太大。

而80萬元的自備款比較可能是首購族的困擾，因為換算成漢堡蛋與冰奶茶，也足足有1.6萬套之多，如果真的要省下早餐錢當作自備款，也得要45年不吃早餐才有辦法。

關鍵字：高雄房價早餐漢堡蛋冰奶茶小宅

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