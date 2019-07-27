ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

夫妻互看不爽？房間「角對角」惹禍...風水一次解

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

 issue04_320_01.jpg

「好的居家風水」會帶來好運勢，尤其現代人在裝修時，會把「科學風水」作為空間規劃的考量之一，將先人智慧結合當下生活習慣與環境，讓家中採光明亮、通風良好，自然心情與運勢也會更加順利。而對於超過2、30年的老屋， 常會有格局封閉、內部陰暗、屋高不足、臨路噪音、地坪傾斜、壁癌漏水等現象，如何在老屋翻新時解決所有風水問題，就不能錯過以下的整理報導囉！

issue04_320_02.jpg

Tips 01.一開門的穿堂煞

許多老屋常常一進門就會有門對門、窗對窗及門對窗的狀況，以風水來說這樣會使好的氣流穿堂而出，讓屋內的氣場流動太快，無法聚氣、聚財，被視為漏財的格局，冬天的冷風也容易讓家中成員造成風寒。其化解方法可規劃獨立玄關，作為進入屋內的緩衝動線；如果坪數有限的話，建議設計屏風、矮櫃來阻擋入門視線以化解穿堂煞的問題。

issue04_320_03.jpg

Tips 02.穿心煞與樑壓頂

老公寓及合院建築，最常會遇到樑柱過多或門上橫樑的狀況，以風水學的角度，橫樑就像一把刀，有樑經過的地方容易產生壓迫感，形成「穿心煞」與「捶心肝」的格局，影響屋主一家的整體運勢，例如樑柱在大門、房門或是廚房門上，都會造成事業、家庭及感情不順遂。從科學的角度來說，大樑會在視覺上產生無形壓迫感，久而久之影響心理層面，導致注意力無法集中，因此在翻新規劃時應避開大樑。其化解方法，最直接就是更改門的位置，或以造型天花修飾樑柱，也建議用樑的深度設置櫃體，增加收納上的機能。

issue04_320_04.jpg 

Tips 03.口舌是非多的對門煞

以前的住家常會規劃一道長廊，房與房則分別在左右兩側，就會產生所謂的「對門煞」格局，此情況易造成家人間口舌是非多、容易有衝突的狀況；若是房門對到廁所門、廚房門，則容易引發健康問題。所以可以利用翻新時，在動線規劃直接調整門口位置，若是無法更動，則可以加裝門簾來化解，或是善用隱藏美化設計，弱化門片的存在感。

issue04_320_05.jpg

Tips 04.－角對角情感不合

在臥房部分，以前老屋規劃沒有這麼人性化，屋內的人常常會碰撞到床腳、櫃體或有走道過小等問題。其解決的方式，如果臥房空間允許，建議床的兩側可以保留60~80公分的走道，才不會過於壓迫，床頭櫃也能設置在這個位置，讓屋主的氣可以更順暢。而放置床頭櫃時，也要避免與桌角、化妝台或櫃角等傢俱對沖，因為角對角容易造成入住的人有頭痛問題，甚至會導致夫妻情感的不和，所以空間應適度留白，不要做得過滿。


隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊
全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH125｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37


點這裡看更多►►►
退休人生，應該要有的新思維
假日就是要野餐啊！4大工具你準備了沒？
放大再放大～超神4招讓老屋視覺坪數up！

關鍵字：幸福空間居家風水老屋

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4264

影／「天使眼淚」嘉明湖4大山難…遺體端坐湖底握拳、他在零下低溫脫光衣褲亡

位於台東和高雄、花蓮交接處海拔3300公尺的知名景點嘉明湖，橢圓形的湖面加上湛藍色色的湖水，使得它在登山界又有「上帝遺失在人間之藍寶石」、「天使的眼淚」等稱號，每年吸引了上萬名遊客前往挑戰，但也因此發..

18小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4264

影／「外送員迷路取消訂單！」他PO文公審狂罵　客服信曝光風向大逆轉

基隆一名男網友在臉書貼出數張截圖，抱怨他20日透過知名外送平台點餐，但外送員找不到地址竟自行取消訂單，還要他支付餐費，實在太惡劣。不過，有眼尖網友發現，客服信件上清楚載明他多次未接電話，才讓外送員不得..

17小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4262

影／吃屎哥赴連千毅直播單挑「慘遭痛宰」　處罰「吃XX」竟抱水桶嘔吐

「吃屎哥」游兆霖再度赴約「直播拍賣天王」連千毅的直播，並且帶著另一位網紅魏陽陽，跟兩位連千毅找來的拳手，進行二對二的單挑，比賽約定，贏家可以獲得3萬元獎金，輸家必須進行懲罰，雙方還要簽訂「拳擊交流自願..

7月26日 02:48

//cdn2.ettoday.net/images/4262

房東超狂2條件「約到期霸氣退2萬4」　他直呼賺到...網一看：傻X才簽

日前有房東喊話，若房客每周打掃公共環境2小時，租金就可打85折優惠，才上架一天就秒出租！近日有網友分享，房東願意期滿退2萬4千元，但須接受2個條件，結果眾多網友一看紛紛狂勸，「千萬不要租！」

7月26日 12:30

//cdn2.ettoday.net/images/4260

買5萬冷氣「臉書只賣1萬5」　客戶譙生兒沒X眼...師傅一看急回：好的

不少業者主打買貴退差價，不過東西過於便宜，小心有詐！一名冷氣師傅抱怨，日前有客人訂了一台5萬多元的變頻冷氣機，事後，對方在臉書發現一台只要1萬5千元，竟破口大罵「你一台冷氣賺我那麼多錢，當心生兒子沒屁..

7月25日 14:48

//cdn2.ettoday.net/images/4263

影／不能吵阿公喔！老媽趕上班...出門前一看「沉睡毛毛蟲」萌爆　網全被療癒了

暑假期間，許多爸媽會將小孩托給長輩照顧，這樣一來減輕不少負擔。一名母親日前吃完午飯趕上班，於是簡單叮囑兒子後，便迅速準備，出門前她好奇一看，瞬間捕捉到超療癒畫面，欣慰的同時她也直呼，「太可愛了啊！」

7月26日 15:17

//cdn2.ettoday.net/images/4264

24歲妹深夜「看一眼老賓士」…下秒黑影閃過「被上身」！網揭露彰化超陰路段

「那一秒鐘真的後悔…」一名24歲嫩妹26日分享，她深夜獨自騎機車行經彰化某路段時，不小心瞄了一眼疑似發生過事故的「老舊賓士車」，隨後立刻看見人型黑影閃過，且身體出現頭痛、乾嘔等「鬼上身」的情況，恐怖的..

19小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

臉書「冷氣賣1萬5」…客譙沒屁..

房東2條件…約到期退2萬4　網..

旅行牙膏別亂丟　隱藏版功能報你..

新北「6000坪大套」只租6千..

空房傳鈴聲　護理師一句…安靜了

老房仲才懂　1字看出房子誰在賣

一房17坪2700萬　他驚：啥..

租屋2萬5！他想買千萬房…網狠..

王建民、陳幸妤加持　台南東門商..

垃圾桶有套子　哥女友：妳房像飯..

ETtoday房產雲

最新新聞more

夫妻互看不爽？房間角對角惹禍

剩2天交屋！房仲丟「傻眼消息」..

一房17坪2700萬　他驚：啥..

買房焦點全在台北市！他提3點被..

空房傳鈴聲　護理師一句…安靜了

房租全美最貴　舊金山空屋有10..

「阿尼基」住妹家　屁孩：不敢了

台北公司挖角！「該舉家搬遷嗎」..

購屋5大禁忌　風水師：別買宮廟..

招財貓放收銀台上是大忌諱？

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366