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開門不見廳犯大忌？　客廳風水5重點讓你好運滾滾來

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作者：幸福空間

【上週熱門榜回顧】115萬粉絲都關注-《兒童房熱門榜》量身訂做的秘密基地！打造孩子的第一個房間

客廳是全家人凝聚感情的空間，也是接待賓客最重要的場所。身為居家空間的「門面」，除了保持最基本的整潔之外，在機能上，可以增加收納設計，將一些無法避免的凌亂，如電線、電器等藏於無形，此外可以透過動線規劃及建材運用輕鬆營造想要的客廳氛圍。快來看看上周的熱門文章有哪些，打造一個贏得裡子又贏得面子的客廳吧！

Hot Top 1：實用！小編幫整理，超完整居家插座清單 issue01_286_01.jpg

▲客廳中視聽娛樂的電源規劃依照家庭娛樂的使用習慣而定，建議可多留幾個預備的插座。起居機能方面的用電便是指電視牆之外的用電，像是充電、加強照明、清潔，常見的安排是在沙發兩側，或者空間中空白的立面。

Hot Top 2：開門不見廳也犯大忌？客廳風水5重點給你好運勢！ issue01_286_02.jpg

▲客廳作為一個家的核心領域，與全家人的財運、事業、健康、人際等整體運勢息息相關，客廳隨時保持明亮、通風與整潔，當然是好風水的基本條件，此外還有其他該注意的細節，一起來看看吧！

Hot Top 3：迷你小坪數雙人大享受！ issue01_286_03.jpg

▲身處忙碌的都會，能夠擁有經濟又實惠的雅居一直是許多人夢想，然而坪數有限，從玄關進門，到客廳、臥房，每一處的空間規劃都顯得非常重要，如何將居家小空間發揮到最大的效益，並且能住得舒適是一門學問。

Hot Top 4：簡單打造好運風水！客廳掛畫挑選一次就上手！ issue01_286_04.jpg

▲客廳是一個家的精神展現，同時也是居家風水最重要的一環，舉凡整體宅運、事業、財運、健康等運勢好壞，都與客廳風水有著密不可分的關係！除了常提到的方位與格局外，其實，連客廳應該要掛什麼畫像都有學問喔！

Hot Top 5：這樣做才符合人體工學，客廳變得好舒適！ issue01_286_05.jpg

▲客廳除了是家人的互動空間外，也是招待親友的所在，因此，客廳舒適度與否也會成為「家」帶給人的第一印象，無論是外表的裝飾，抑或是內裡的收納機能，不只是自己喜歡就好，整體的協調性，如尺寸、高度等，也是很重要的細節。

Hot Top 6：讓收納變美型，三大超完美吸睛方案～公共空間篇 issue01_286_06.jpg

▲客廳是所有家中的重心，如何利用收納櫃撐起門面，還給家人高質感、有品味的客廳？建議可利用電視主牆結合櫃體，門片一打開，海量的收納空間便可放置豐富的書籍。此外，若想增加整體多元趣味性，可使用特殊造型的門片，展現客廳的獨特魅力。

Hot Top 7：療癒系當道！步步拆解，讓居家每個角落都成為心靈驛站 issue01_286_07.jpg

▲在規劃客廳時，首重寬敞的空間感與順暢的動線，其次是機能的布局，最後則是風格的營造。而除了空間形式的構成，室內軟裝亦是影響紓壓效果的重要因子，在色彩的搭配上，應以溫暖、清爽的色調為主，家具軟裝的部分，則可選搭布質沙發或軟件，柔和整體視覺營造舒適的氛圍。

Hot Top 8：開放大格局在家也能辦Party issue01_286_08.jpg

▲以在家辦派對來說，擁有開放式的場域是最符合需求的！一氣呵成的客廳、餐廚空間、吧檯空間，不但可以容納最多的客人，也不會因為格局的切割與限制，敞朗明亮的開放空間，可以增加主人與賓客間的互動，也讓行走的動線流場無礙！

Hot Top 9：幸福23事：提升石材質感的工法與養護 issue01_286_09.jpg

▲別小看石材的收邊工法，他最直接影響到的是質感好壞的展現，像是用在客廳主牆或電視牆時，會以45度背切工法展現大器俐落，在不同的空間運用，有不同的運用方式，但無論如何一定要用對收邊工法，才能更加提升空間的質感喔！

Hot Top 10：雜亂線路say bye4招讓你家客廳變得超清爽 issue01_286_10.jpg

▲說起客廳的主視覺，莫過於電視牆的設計了。無論是古典奢華，或現代簡約風格，擺上電視機和相關設備後，卻露出雜亂無章的線材和插座孔，難免會讓人有點可惜。於是，有越來越多人在裝修時，會選擇運用巧思將線材藏起來，讓電視牆看起來乾淨又清爽。 


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關鍵字：幸福空間客廳門面

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