高雄人狂買800萬以下中古屋　推升交易量年增18%

▲今年高雄中古屋房市呈現反彈跡象，下半年成交量將增加。（圖／高雄市都發局提供）

記者陳建宇／高雄報導

今年上半年高雄的房市熱度高，許多行政區的交易量都比去年同期高，不過這其中很多是新建案成屋過戶，相較之下高雄的中古屋似乎較沉寂。不過房仲業者指出，今年前4個月高雄中古屋市場成交量增幅在6都之中僅次於新北市，顯示高雄的中古屋市場仍非常看好。

今年1~6月高雄房市的交易量比起去年同期增加許多，尤其部分區域因為建案成屋過戶，因而爆出成交大量，新建案的熱度高，願意讓利的新案更是賣得嚇嚇叫。相較之下高雄中古屋房市似乎就沒那麼熱鬧。

▲根據財政部統計，今年1~4月高雄的中古屋交易量年增率為18%。（圖／信義房屋提供）

不過其實高雄的中古屋房市也有反彈跡象，信義房屋高雄行政中心專案經理陳祈佑表示，根據財政部的統計，今年前4月全台5232家仲介分店營收為160億元，年增13.5%且為近5年新高，反映二手市場成交量能復甦。高雄增幅18%為全台第2，僅小輸給新北市0.4%，表現搶眼，高雄中古屋市場後市仍看好。

▲愈來愈多高雄民眾採用網路預約看屋，買氣也有所提升。（圖／翻攝信義房屋網站）

買氣指標部分，陳祈佑表示網路預約看屋留言6月與5月持平，但較今年初成交熱絡的1月增加11.7%，買氣仍夯。較熱門的產品總價帶以500~800萬元為主，住宅單價平緩，沒有大幅上升趨勢，下半年價平量增。