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銀髮村推社區共食、齊心美化　力抗高齡化窘境

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▲▼信義房屋志工協助採收當季水果，也幫助寶山社區做社區環境維護。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋志工協助採收當季水果，也幫助寶山社區做社區環境維護。（圖／信義房屋提供）

記者張菱育／綜合報導

彰化縣芬園鄉寶山社區，是一個以年長者為主要人口組成的高齡化社區，65歲以上的銀髮族占全社區的4分之1，也是典型的農業社區，為幫助這些資源相對匱乏的對象，社區發展協會結合社區志工、與媽媽教室的成立，幫助每個人找到適得其所的職位與責任，朝「銀髮族樂活養生村」的目標邁進。

曾任寶山社區發展協會理事長的曾日東坦言，看天吃飯確實是農民最辛苦的地方，但不曉得是天候磨練出農民樂天知命的性格，還是樂天派的人才適合務農為生，在農人身上我們總能看見一種美德，他們自幼對於大自然的運行，就了然於胸，也造就了家順天應人的生活方式。

把作物照顧好，是農民的專長與本業，但在行銷上卻是農民最難突破的一關，曾日東有自己的果園，可是前幾年收成不好，產量不足，無法提供給經銷商，而當雨水充足，水果產量足夠，但經銷商卻已有新配合果農。

信義房屋志工聞訊，立刻透過總公司招兵買馬，這次不但下鄉協助採收當季水果，也幫助寶山社區做社區環境維護，緩解鄉村勞動力高齡化的窘境。

曾日東說，社區人口流失快速，很多家庭裡其實剩不到幾個成員，而且又以老年人居多，為了照顧社區裡的老人，也分攤農村媽媽們的辛勞，因此社區發展協會推動「共食」精神，由志工媽媽分攤廚房作業，由於人手多，雖然煮食量多些，但是幾個人就可以湊出豐盛菜色，不但飲食豐富、營養均衡，還可以透過彼此交流，互相關心與陪伴，凝聚社區居民們的向心力。

他說，寶山社區跟一般的農村社區一樣，都面臨人口外流、居民高齡化問題，但人不可以因為外在環境、條件不夠理想，就自我放棄，如果想要過得更好、更有意義，靠自己的努力比任何人都重要；而幸好他們有很善良友好的社區居民，大多數人都願意盡心盡力，幫助社區更好、更完美，所以他們才可以陸續推動社區共食、社區美化等的計畫，包括社區之前參加信義房屋社區一家幸福行動計劃時，也獲得楷模獎的肯定。

關鍵字：彰化縣寶山社區銀髮族養生村志工信義房屋

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