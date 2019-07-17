鐵架收納教學大公開　全家都適用的高度原來是這樣！

不管家的坪數是大是小，唯有符合生活所需而規劃的實用住宅，才是決定是否能長住的重要因素。本周人氣排行TOP10，就為大家整輯十個設計要點，精準拿捏生活功能及風格，呈現恰到好處的機能型美宅，不管是雙向動線規劃、多功能櫃體、還是破解怪異格局，都能兼顧空間的寬敞舒適與風格美感，讓您的居家充滿自在宜人的生活感。

人氣NO.1 / 這個不收藏不行！超實用鐵架收納教學～

▲無論大人還是小孩，可以不必爬高蹲低就能收納物品，才是最輕鬆、舒服的收納方式。也就是說，要以使用者的視線來決定收納位置。

人氣NO.2 / 11坪鄉村小窩 可容納十多人的聚會宅

▲一張灰綠色沙發，與電視牆形成視覺上的呼應；沙發背牆鋪貼淺色壁紙，襯托出軟件的舒適度和溫馨氛圍。

人氣NO.3 / 3個居家新概念，擁抱健康好生活

▲能導入健康自然光線，又能阻絕噪音的氣密窗，是一夜好眠的好幫手。

人氣NO.4 / 翻整三十年記憶 再啟幸福生活樣貌

▲設計師拆除全室格局，將空間機能整合在同一軸線上，挹注多變線條與豐富色彩，由此開啟美滿幸福的生活樣貌。

人氣NO.5 / 遇見南國的天空 休閒溫暖宅

▲設計師打造溫潤開放的場域，不但引領著空間動線，也讓屋主心境開闊。

人氣NO.6 / 茶香芬芳 現代人文退休宅

▲為了讓居住者擁有最大尺度的活動場域，朱伯晟與蔡雅怡設計師適時微調格局，拆除其中二房納入公領域，創造更加開闊舒適的居家環境。

人氣NO.7 / 淬鍊幸福場景 18坪的空間美學

▲現代簡約為客廳的設計主軸，設計師鍾雍光透過大地色彩、溫婉材質搭配訂製傢俬，締造沉穩低調與品味生活。

人氣NO.8 / 餐櫃4大收納巧思！再也不怕廚房「塞」不下

▲櫃體選用與餐桌一致性的花紋材質，讓餐盤展示區更顯內斂，卻不致讓人忽視。

人氣NO.9 /就愛簡約小清新 教你4招入住北歐居

▲空間以純白色為基底，藉由綠意植栽、跳色抱枕的妝點鋪陳，使畫面呈現一股清新脫俗的舒心氣息。

人氣NO.10/ 居家空間規劃！玄關8大重點設計

▲透過裝飾品的點綴，可以讓居家空間更加豐富、有趣，例如擺上可愛的小盆栽、有特色的紀念品，或是一家人的溫馨合照，就能立即為生活帶來輕鬆愉悅的情境氛圍。