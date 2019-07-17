在家也可以追極光！清新療癒北歐風設計輕鬆達成

【上周總回顧】爆評好文TOP10 jun-week4

在感情中，男女都在思考一個問題：如何才能拴住他/她的心？除了最基本用美食抓住他/她的胃，還要適時去讚美、學會尊重外，另一個重點，就是偶爾耍浪漫、讓家營造出幸福感，這樣才算真正抓到他/她的心。想要打造粉紅泡泡的場景，其實一點也不困難，本周的人氣排行TOP10，小編就為大家精選設計案例與裝修密技，一同看看有那些幸福滿滿的設計吧！

人氣NO.1 / 22坪微時尚 純靜感的居家美學

▲走入屋裡，整體氛圍給人的感覺是明亮的、溫馨的，而簡約之中又帶有一點微微的時尚感，以符合業主接待訪客時之需要，並兼顧到體貼家人，能夠感受到更多屬於家的溫度。

人氣NO.2 / 女明星的家：極致品味的設計饗宴

▲設計師以現代休閒的主題，鋪述出公共場域的舒適感，輕輕勾勒出自然溫潤之優雅氛圍。

人氣NO.3 / 床頭櫃喬不定，造成夫妻不和運勢不順？

▲傢俬的擺放與設計，如床頭櫃的方位及安排，也會影響夫妻感情和運勢喔！這其間又蘊含著哪些道理呢？趕快跟著小編來看看吧！

人氣NO.4 / 好窄變好宅 機能紓壓一次擁有

▲18坪的小宅透過格局與拉門的規劃，就能輕鬆在家中享受暖暖的陽光正能量！

人氣NO.5 / 裝修預算不足？月付1萬8多讓你一次到位！

▲幸福經紀人每天接觸來自各方有裝修需求的屋主，當然也聽到大家的心聲。因此，特別與銀行合作，推出裝修優惠貸款，只要屋主年收入超過26萬，且工作年資滿一年，即可申請。

人氣NO.6 / 在家追極光！清新療癒の北歐風設計

▲人見人愛的北歐風，純淨、自然和簡約的氛圍，讓你在家就能遠離城市的紛紛擾擾，不論走到家中哪個小角落，都能紓壓的居家設計，簡單透過富有設計感的單品，就能輕鬆達成！

人氣NO.7 / 塞滿塞好還不夠！鞋櫃5設計收納量變double！

▲有些小坪數住宅的玄關太小，無法擺放收納量足夠大的鞋櫃。其實只要利用鞋頭到鞋尾的傾斜角度，將空間分成2個三角形，充分運用零碎角落，就能讓鞋櫃收納量進階變成2倍大！

人氣NO.8 / 百萬元價格線下 家的幸福模樣

▲在現有條件基礎下，妥善運用木作塗裝皮板、egger系統板與人造石等元素，構築敞闊且溫馨的居宅樣貌，在不到百萬元的預算內，滿足屋主對生活的期待。

人氣NO.9 / 【圖解工程】比南方松更耐用？！陽台鋪OO就對了！

▲「新環塑木」讓美觀不只是一時的，堅持耐用才是重點！以下，我們就請設計師用圖解的方式、Step by Step教大家如何鋪設新環塑木吧！

人氣NO.10/ 簡單，自然，打造無印良品清新宅！

▲線條簡潔、保留自然風味是無印良品的最大特色，設計師以白色牆壁為主軸，搭配自然紋理的原木傢具，呈現簡約純淨的美感。