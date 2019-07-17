蝸牛居出頭天！　小坪數超實用空間放大法

不管大坪數還是小坪數，新屋還是舊屋翻新，屋主最擔心就是碰到格局不良、動線雜亂、NG收納等，設計師建議在裝修前，必須透過事前的溝通及規劃，將需求納入設計之中，才能真正達到「零失誤」居宅的夢想。本周人氣排..
22小時前
辦公室是重要的生財之地，所以風水的好壞，不僅攸關員工事業，還會影響整個公司財運，尤其多數的上班族，大半時間待在辦公室裡，格局配置的優劣與否，直接影響工作上的情緒！所以想要公司生意興隆、財運亨通，專家建..
22小時前
明星藝人即使在螢光幕前，再光鮮亮麗，回家後都得卸除一身疲憊與光環，重拾平凡溫馨的家庭時光。而這些明星們的私宅更是讓許多粉絲好奇不已，小編本週精選幸福粉絲們都關注的10位大明星的私宅直擊，來看看大明星們..
22小時前
隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。
6月8日 10:00
全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。
6月4日 14:31
北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。
6月4日 13:25
包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。
6月4日 12:44
密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。
6月4日 11:57
對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」
6月4日 11:53
很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。
6月4日 11:51