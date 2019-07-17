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蝸牛居出頭天！　小坪數超實用空間放大法

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

身處在寸土寸金的時代，能擁有間小小蝸居就是一種幸福，因此，如何在有限的坪數下，打造舒適不顯窄的生活環境，就成為現在許多人相當關心的裝修重點！除了透過開放式格局外，穿透感質材也能起到放大空間的視覺效果。以下小編精選了幸福的百萬粉絲最喜愛的小坪數案例，你家也是小坪數蝸居嗎？快來看看大家都怎麼放大空間坪效的吧！

★7坪
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7坪、3米6挑高的空間軸心，搭配梯面80公分的寬度設定，以及兩段交接處50公分桶深收納，匯聚了好走以及實用的儲物機能，並化解原本窄梯、雜物共存窘境。

★7.5坪
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以鏤空通透的設計元素，盡可能引入充足自然光，讓空間明亮產生舒適寬敞感，同時保留7.5坪空間中最大的生活尺度，擺放一張大型餐桌，平時作為工作桌使用，假日成為朋友聚會話家常的角落。

★8坪
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設計師透過開放式空間與穿透質材，放大8坪的視覺坪效之餘，也讓兩人使用的居住空間，能享受寬敞舒適的生活動線。

★14坪
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在14坪有限的坪數下，以開放式設計還原最大化的生活空間，在藍色基調下鋪陳一室的北歐語彙，繽紛玩色讓空間增添了層次的堆疊。

★17坪
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設計師將17坪的空間，全數回歸夫妻倆與毛小孩的實用層面，精心配置的格局裡，以寬適的大主臥與公領域相併成形，可隨心、乾淨收整入牆的對稱式拉門，讓毛小孩有了在家狂奔與撒野的幸福。

★18坪
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此案僅僅18坪的室內坪數來看，透過設計師精準巧妙的格局微調和空間分配，玄關、客廳、獨立餐廚區等機能一應俱全，甚至還能保留兩房的寬裕彈性，讓到訪過的親友都不敢置信！

★18坪
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開放式空間以透光感拉門界定出公私領域，讓18坪的窄宅變身舒適好宅，加上保留的大面採光窗，提升室內明亮度外，營造休閒感的紓壓氛圍。

 ★19坪
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合為一體的客餐廳形成了一個適合與好友聚會的空間，餐桌上的盛情款待後，用歡笑聲填滿休假日的午後，是再愜意不過的美好。

★20坪
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重新配置格局後，拆除全室原有的隔間牆，將衛浴空間轉向，讓玄關大門避開廁所門，次臥和餐廚區位置對調，並拉整立面線條，創造出方正的20坪格局。


★空間double術！
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有些小坪數住宅的玄關太小，或是根本沒有玄關空間，無法擺放收納量足夠大的鞋櫃。但其實，只要利用鞋頭到鞋尾的傾斜角度，將空間分成2個三角形，充分運用零碎角落，就能讓鞋櫃收納量進階變成2倍大！


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關鍵字：幸福空間小坪數蝸牛居

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