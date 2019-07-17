潔淨白色作為整體空間基調　打造詩意的愛情住居

作者：幸福空間

設計師：力齊 ｜ 圖片提供：力齊空間設計



白色鋼琴電視牆



白色鋼琴造形電視牆以黑色象徵的琴鍵強化仿形，傳遞優美如琴音般的優雅而夢幻的意境，型塑詩意空間的美型意象，同時也具有視聽設備，和展示層板的功能。

窗邊臥榻



臨窗的休閒臥榻，可以作為來訪的客人暫時休憩品飲，或做為閱讀空間，因此在座牆椅面設計一片書架，方便取閱並增添書香氣習。

客廳沙發



設計師以潔淨白色作為整體空間的基調，在沙發的白色儲藏背牆，崁入紅色鋼烤玻璃，使牆面注入適度的熱情活力。

牆邊書櫃



牆體的書櫃則是連續臥榻的閱讀設計，使餐廳不只成為飲食的功能，也能夠成為閱讀寫作的多元空間使用。

餐廳



桌面延伸廚房的材質色系，讓空間取得整體的素雅和寬敞，平台上方牆面以明鏡複映空間，創造空間的虛深度，餐櫃點妝紅色板面，增添色彩變化。

餐廳與廚房



以料理平台做為區劃，設計一片較高的置物平台，成為小小的吧台，增加餐飲時家人或朋友品飲的互動樂趣。

主臥室



以簡潔設計提供放鬆的氛圍，親切溫馨的木質色系為空間主體。

起居空間



白色皮革門片的置物牆櫃作為更衣室和主臥室的隔間，門片的開啟，就成為視聽的空間使用。臨窗設計臥榻，供作聊天、閱讀的平台，天花板用弧形線條，使得空間變的較為優雅而緩和。

書房



四樓擁有小孩房和書房，書房以白色牆面搭配柚木板材，提供明亮溫馨的閱讀空間，並兼具大量的收納功能，使得空間完整而潔淨。

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