輕古典的裝飾元素設計　呈現向上挑高的氣勢感

作者：幸福空間

設計師：力齊 ｜ 圖片提供：力齊空間設計



玄關



小而精巧的玄關，作為進入室內心情沉澱與轉換的空間，以兩片半圓的拉門串連玄關與書房空間，清玻璃的介面作隱隱約約的互相連結，同時也讓戶外的光能自由流動於玄關與書房，拉上禪風拉門，合而為一的圓形則象徵中國求圓滿的吉祥。

書房臨窗小憩區



設計師不浪費窗邊的良好採光，在書房的窗邊設計可以坐臥的座椅，配上可以移動式的茶几，作為窗邊等待家人團圓和閱讀後的午茶休息空間。

書房展示櫃



書房的書櫃採取展示形式，可同時作為藏書用途，也可以作為藝術收藏展示櫃.，櫃體以局部的鐵刀配色，牆體點綴小琉璃，讓空間材料和色彩呈現豐富變化。

書房



書房立面以白色為主體，地面用耐磨的摩卡柚木材作基調，天花板上流暢曲線行進的線板設計，讓空間有韻律的動感，使書房空間不再單調沉悶，在安靜的氛圍中隱隱散發內斂的活力。

客廳



以輕古典的裝飾元素設計，多層次的天花裝飾線條，使之呈現向上挑高的氣勢感。

客廳主牆



主牆面以單一金色烤漆，鑲嵌藝術玻璃，顯現其精緻和富麗感。

客廳電視牆



電視櫃用長而低的平台結合視聽喇叭及其他設備，設計師另在黑雲石框架的視聽牆面內藏日光燈，間接映照牆面，彰顯視聽空間的主體性。

餐廳



以大量的透明玻璃作承板，配上投射嵌燈，讓展示的藝術餐具更顯晶瑩剔透，也使得飲食空間充滿饗宴趣味。

休閒露台



餐廳戶外設計小巧的光庭，可以供作餐後休憩、聊天或是烤肉聚會的空間。

主臥室



以沉穩的鐵刀色系做主調，牆面貼飾質佳的明亮壁布，使空間不會顯得過度封閉沉悶，而天花以弧面曲線設計，讓臥室空間在沈歛中融入優雅氣息。

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