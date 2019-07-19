不規則的幾何線條　新時尚古典奢華豪宅

作者：幸福空間
設計師：伊嫻 ｜ 圖片提供：伊嫻空間設計
玄關端景
利用玄關端景成功匯聚場域內的焦點重心，運用過道空間將吊隱式冷氣機巧妙隱藏，不規則的幾何線條，婉轉虛化了結構大樑的視覺壓迫。
餐聽
延續著客廳主牆的視覺溫度，選用亮面的虎紋板作為壁面造型，自然不做作的金屬光澤，在清潔保養上更是輕而易舉。
沙發背牆
動物壓紋的亮面繃皮，佐以金色鑲邊，在內斂中透露出些許現代質感。
電視主牆
飯店大廳才看得到的導角處理，造就了磅礡大器的豪宅氣魄。
主臥室
天花板利用藝術線板佐以柔和間照，營造出向上延伸的放大感受。
梳妝檯
將完整的梳妝空間安排在衛浴入口，讓機能運用更符合生活習慣。
書房
隱藏式的臥鋪設計，一秒鐘客房輕鬆變。
女孩房
延續全室的新古典風格，透過色系心境的轉換，打造浪漫活潑的迷人表情。
更衣室
吊桿拉籃一應俱全，超完整的機能配置，衣物收納超easy！
孝親房床頭
天然溫潤的木質紋理，讓空間回歸最純粹的機能運用。
孝親房衣櫃
大面積的門片設計，讓主視覺面更加俐落簡潔。
視聽室
精心挑選的特色軟件，打造獨一無二的細緻品味。
【幸福空間】電視節目播出資訊
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