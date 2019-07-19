黑白根以及雪白銀狐大理石　玄關創造大方質感

作者：幸福空間

設計師：沛濬 ｜ 圖片提供：沛濬國際設計



玄關（1）



玄關處設計為特殊的轉折動線，利用黑白根以及雪白銀狐大理石，拼花出大器的地坪，並搭配金箔營造隆重的迎賓氣氛。

玄關（2）



緩衝區域掛上引人注目的雕塑品，後方則是收納空間。

公共空間（1）



整體以實木、金箔、木紋石交互鋪陳，豐富暖色系的層次，並加入多種創意造型，同時兼顧美觀與功能性，如左側白色櫃子以格子作為透氣孔，上方收納電器，下方放置冰箱，不但外型美觀也有著易於散熱的優點。

公共空間（2）



亮面與無光木紋石的趣味對應，在簡單的現代設計感中，挹注溫馨氣氛。沙發旁的位置為請風水師父看過的財位，設計師在此處規劃明亮的展示櫃，下方收納保險箱，達到良好的風水意義。

餐廳望向客廳



善加利用鄰近窗臺風景的空間，鋪上舒適的木地板打造休憩區，多人聚會時，也可在此席地而坐。

書房



臥榻規劃上掀式收納空間以及大抽屜，可將不常使用的物品收於下方。

置物架



書櫃為雙層書架，增加書籍的收納量；牆面也以十字置物架，使閱讀空間看來更有變化性。

主臥室（1）



簡單以壁紙美化電視牆，並搭配足量的收納櫃，兼顧實用性。

主臥室（2）



主臥室延續金箔元素，並設定留白與繃布柔軟的比例，平衡定調出臥房的舒適與典雅。

男孩房



風化木的素雅，搭配藍色更顯清爽；特別的是，設計師使用鐵板加上進口烤漆玻璃，讓男孩可將喜愛的海報裝飾於床頭。

書桌收納



衣櫃旁的縫隙設計特殊抽箱，不使用時既不佔用書桌前方的空間，也能將書籍整齊排列收納。

女孩房



衣櫃使用有七彩珠光效果的材質，呼應女孩喜愛的粉色主題。書桌區以印刷玻璃作為留言板，並在上方分割收納與展示櫃。

原始平面圖



平面圖



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