黃金比例最好喝？清玉5年「暴風式收攤」　網一票得罪OO「關鍵神解」

▲清玉在幾年前曾在手搖飲料屆風靡一時。（圖／翻攝自Google Map）

網搜小組／許凱彰報導

「黃金比例最好喝」。打著1.618黃金比例的翡翠檸檬殺進手搖飲料市場的清玉茶飲，在當年以非常驚人的速度在全台各地設立分店，也吸引很多人進場加盟。近期就有網友在網路上提問，「有沒有怎麼跌落神壇的八卦？」就有網友在留言處提出神解。

有網友在13日到PTT八卦板上提問，「清玉是怎麼跌落神壇的？」他提到當初清玉剛出來時，打趴了各大品牌的手搖飲料，喊著黃金比例特調，讓不少人為此傾倒排隊搶買，連鎖店一直開，但至今不到5年的時間就快速倒閉，快速到問現在更年輕一輩的年輕人，可能都還不知道它是什麼。

看到這個提問，許多網友在底下留言說到，「新聞整天說不健康怎賣」、「得罪媒體吧，被做個新聞等於16顆方糖」、「我們這邊的倒了改開50嵐，生意超好」、「黃金比例+前面沒人都要等十分鐘以上」、「買個觀音拿鐵要去冰，打死都不去，不知道在堅持什麼」、「你不講我都忘了這家，倒光了喔？」

▲清玉也曾經打著「黃金比例最好喝」的標語，叱吒當時的飲料界。（圖／取自清玉粉絲團）

除此之外，也有人為清玉平反直言，「我覺得蠻好喝的，檸檬、水果類」、「我超愛！就新聞一直報什麼22顆方糖害的」、「覺得好喝，有點可惜」。

對於網友的傳言，根據《NOWnews》報導，清玉美味有限公司也對此回應，分店的數量縮減是因近年來合約到期緣故，各家加盟店在各種考量下才會選擇不續約。