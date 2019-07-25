▲新竹購屋新寵兒！女神安心亞加持，「竹科潤隆」熱銷五百戶。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲竹科女神安心亞穿著一身性感洋裝，在新竹指標大案竹科潤隆舉辦「女神見面會」。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

竹科女神安心亞穿著一身性感洋裝，在新竹指標大案竹科潤隆舉辦「女神見面會」，女神降臨讓整個賞屋現場擠滿人潮，安心亞不只親切與粉絲互動，送上合照福利，還化身一日代銷人員，賣起房子有模有樣，在女神的加持下，開賣短短兩個月，就已經熱銷500戶！

▲▼女神安心亞不只親切與粉絲互動，送上合照福利，還化身一日代銷人員。

「我覺得是CP值太高了，所以大家才會非常踴躍」，竹科女神安心亞呼籲大家要把握機會，不然到時候可能買不到了，安心亞也提到很喜歡竹科潤隆的落羽松大道與豐富公設，「我覺得落羽松大道很有韓劇場景的感覺很浪漫，還有它的公設非常完整，有媽媽教室、很大的游泳池，還有飯店式的管理，主要是因為我覺得潤隆建設是興富發體系的，品質是非常有保證」。

▲竹科潤隆位於新竹光埔重劃區，主打2房總價僅要588萬起。

▲打造落羽松大道，讓住戶隨時可以享受健康的芬多精。



連女神都心動的竹科潤隆，位於新竹光埔重劃區，主打2房總價僅要588萬起，就可以買到雙語關埔國小第一排，更打造落羽松大道，讓住戶隨時可以享受健康的芬多精，而車程五分鐘左右就可以抵達竹科園區，吸引眾多竹科菁英前來買房，更特別的是獨家提供特勤服務。

▲▼公設完整豐富，有媽媽教室、游泳池，還有飯店式的管理等等。



專案經理葉思甫說明，未來社區會有跟物業管理做配合，有特勤保全接送小朋友上下課的服務，因為過一個馬路就到了，所以有請物業做一個配合方式，家長基本上就不用急著上下班時，還要去接送小孩子上下課，另外，周遭建案都是比較偏大坪數的，大概48坪以上，所以總價都比較高，竹科潤隆主力產品是24坪到57坪，以2至3房為主，對於首購族來說算是輕鬆入手。

▲588萬元起就可入手雙語關埔國小第一排，未來會有特勤保全服務，可以幫忙接送小孩上學。

竹科潤隆還特別打造水樂園，讓小朋友們盡情放電消暑，用低總價就能入手女神推薦的安心宅，價格親民具有競爭力之外，生活機能也十分便利，附近有大賣場Costco、運動服飾熱門店迪卡儂，加上享有光復路商業機能，成為新竹最火熱的購屋新寵兒。

▼暑假來臨，竹科潤隆還特別打造水樂園，讓小朋友們盡情放電消暑。

竹科潤隆|基本資料

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基地位置：新竹市東區慈濟路VS慈雲路

基地規模：2707.44坪

戶數規劃：1021戶住家,26戶店面

產品規劃：2~4房

樓層規劃：29F/B6F

公 設 比：34.5%

投資建設：潤隆建設股份有限公司

建築設計：大容聯合建築師事務所 王紹聲建築師

企劃代銷：興富發集團-巨豐旅館管理股份有限公司

連絡電話：03-577-5858