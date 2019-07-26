街邊店被打趴　專家：要振作　得靠兩大經營法則

▲政大信義不動產研究發展中心今日舉辦「消費生態、商圈與空間演化研討會」。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

近年台北東區、民生社區等商圈店面空置率飆高，主要是受到電子商務的發展，加上百貨公司、量販購物中心與品牌折扣商場（Outlet）等紛紛展店，大幅取代實體購物的需求，讓傳統實體購物的街邊店面受到影響，政大信義不動產研究發展中心今日舉辦「消費生態、商圈與空間演化研討會」，提供傳統商圈的未來發展指引新方向。專家指出，現在實體店面需應用互聯網技術，以因應消費習慣隨時的改變。

根據研究結果發現，實體消費店家又以百貨公司與便利商店最不受網路購物的衝擊，主要是因百貨公司強調空間的體驗，增加餐飲、電影、藝文等娛樂功能；而便利商店則以實體取貨服務，虛實連結網路購物，轉型成為多元銷售平台，兩者都是透過轉型與延伸服務體驗，在現代網路購物盛行下，還能成為屹立不搖的實體店型。

台北大學不動產與城鄉環境學系副教授游舜德指出，網購分散逛街的人潮，不論是花時間與流動人數都明顯縮減，且全球各地都同樣面臨街邊店面空置率上升的問題。而台灣許多住宅一樓也可作一般零售使用，造成許多地方都能成為商店，彼此競爭更為激烈。

游舜德說，商圈是否能繁榮，在於是否能提供多樣性產品，創造購物氣氛，以吸引人潮，但是多樣性越高，也容易造成競爭讓租金攀升，最後只有大型品牌付得起高租金而進駐，擠壓其他在地特色小店的生存空間，逐漸走向高租金、高空置率像是台北東區的現況。

他建議，實體商店不論是否在街邊，都應該朝「特色化經營」，善用網路行銷，延伸滲透商圈空間；另一方面則需與大型零售購物中心「區隔經營」，進一步吸收其人潮帶來的觀光與休閒收益商機，以重振商圈景氣。此外，實體店面需應用互聯網技術，以隨時了解消費習性、預測消費趨勢，引導生產製造的智慧零售方式來因應。