室友堅持裝淋浴花灑　她崩潰！過來人曝2缺點：洗澡滴冰水超煩

▲原PO想用一般的蓮蓬頭就好。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人買房之後，最期待的就是把房子裝潢成喜歡的模樣，一名網友表示，最近另一半買了一間預售屋，建商採用淋浴花灑的設備，但她以前用過不喜歡，但另一半卻想用花灑龍頭，求問網友「到底要不要換掉？」有人大讚「超好用，出水量夠大」，但也有人點出缺點，「如果不洗頭就覺得很麻煩」。

有網友在臉書論壇「mobile01」發文，最近另一半買了預售屋，衛浴的部份，建商給的是花灑龍頭，「我以前在民宿用過，覺得很不好用，很想換基本的只有蓮蓬頭的就好」，不過另一半卻喜歡花灑龍頭，想問問過來人的經驗，希望可以成功說服另一半，用一般的蓮蓬頭就好。

貼文一出，有網友大推，「這玩意明明就很爽，解放雙手的好物」、「超好用啊，我最近翻修房子，裝一組花灑兩萬多塊，夏天冬天都爽爽洗，缺點我實在想不到」、「好用耶，乾濕分離的浴室超適合使用的，好用到就算舊的花灑壞了，之後也會再裝花灑」。

▲過來人給出建議。（示意圖／資料照）



不過，也有人指出，花灑清理不易，且水壓不夠就沒有爽感，「我家交屋15年，很少用，這個花灑還要配20公升以上的熱水器，不然水溫不高，水壓小也噴不出來，水壓大會水花四濺」、「花灑水壓需達到2.5KG洗起來才有感覺，若是與頂樓層水塔落差沒個7層樓高差，花灑的效果通常不好，不然就是要加裝加壓馬達去推」。

還有人提到，「如果不洗頭就覺得很麻煩，有洗頭就蠻好用的，還有如果上一位家人用大花灑沒有退回，下一位一打開水龍頭，會被從頭淋到腳，頭髮衣服全濕」、「清理麻煩，蓮蓬頭卡住處理不了就換一個，花灑沒法整個換，如果你們的花灑是便宜品牌，那鍍鉻的部份也容易剝落」、「用到便宜爛貨或是老舊失修的，上面花灑頭因為膠片會漏水，時不時滴冰水下來很不爽」。