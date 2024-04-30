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山水校園首排！「日進學」日系精品宅　新北親民價受年輕人喜愛

▲五泰輕軌串聯含金量高的重劃區，洲子洋重劃區位在五股中段核心位置，相對較親民的房價，飽受首購、換購家庭的注目。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

近年來新北房價飆漲有感，年輕人買房該往哪裡去，成為必須面對重要的課題，不想脫北又不想面對高房貸壓力，在新北各區中，房價相對較親民的五股洲子洋重劃區，成為許多首購族、小家庭落腳成家的心頭好。

▲▼新北市,五股,洲子洋重劃區,新北大都會公園,台64線。（圖／記者姜國輝攝）

▲五股洲子洋重劃區目前房價相對新北周邊行政區來得低，吸引不少首購族。（圖／記者姜國輝攝）

財經專家盧燕俐表示，「洲子洋重劃區開發已經將近10年左右，過去大家對它的印象還停留在垃圾山、工業區，但其實在市政府一連串努力跟開發改造計畫之下，其實整個洲子洋重劃區已經完完全全翻轉了，有很多的綠地公園，包括洲子洋公園、芳州公園以及最有名的就是大都會公園，最重要的是，大台北地區的房價已經貴得嚇人，所以對於很多小資家庭來說，可能會覺得比較不容易入手，根據最新的統計，洲子洋重劃區是所有雙北重劃區裡頭價格最親民的。」

▲▼捷運,蘆洲站,中和新蘆線。（圖／記者姜國輝攝）

▲五泰輕軌未來擁有銜接機捷、環狀線共構的交通樞紐優勢。（圖／記者姜國輝攝）

財經專家盧燕俐提到，「五股洲子洋重劃區開車就可以上國道一號，附近還有64號、65號快速道路，更不要說也有五楊高架、汐五高架等，如果開車從洲子洋重劃區開車到台北市，約20多分鐘路程就能到達。」

五泰輕軌預計2032年完工，一旦完工之後，可以串連起五股、泰山、新莊、蘆洲四大區域，五股洲子洋重劃區，就位處交通樞紐地帶，增值潛力備受看好。

▲▼茂德建設,日進學,五股,洲子洋重劃區,山水校園第一排。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「日進學」打造日系精品宅，鄰近學區、商圈，生活機能完善。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼茂德建設,日進學,五股,洲子洋重劃區,山水校園第一排。（圖／記者姜國輝攝）

專案代表馬惟格表示，「『日進學』位在洲子洋絕版千坪基地，是洲子洋唯一前校園、後有水岸，永久景觀第一排，緊鄰佔地424公頃的新北大都會公園，萬坪河堤綠景盡收眼底，附近生活機能也相當完善，走路約4分鐘成州市場、約5分鐘全聯福利中心，家門口就有公車站，社區對面即達YouBike站點，也鄰近五股國民運動中心，建案外觀以日系風格為主題，嚴選日系精品建材，室內規劃22～32坪、正2～3房，有7米55的氣派大廳，高爾夫球模擬室、宴會廳、KTV等16項豐富設施，滿足休閒聚會各種需求之外，特別聘請有日本最美書店之稱的『蔦屋書店』進駐，打造日系精品閱讀空間，舒適生活、空間尺度、全齡公設一次擁有。」

▲▼新北市,五股,成州國小。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼洲子洋處於交通樞紐地帶，生活機能方面，近年也有許多連鎖商家進駐。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼五股,洲子洋重劃區,成泰路商圈,全聯,YouBike,公車站。（圖／記者姜國輝攝）

交通便捷、機能完善的洲子洋重劃區，同時擁有舒適宜人的居住環境，讓年輕人用親民價格滿足成家的夢想，置產、換屋成就輕鬆解鎖。

關鍵字：日進學新北房價親民五股洲子洋重劃區五泰輕軌

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