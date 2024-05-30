女友弟上大學「想搬進他家住」！男拒絕反被罵：不會愛屋及烏嗎

▲女友想讓弟弟搬進來同住。（示意圖／記者賴志昶攝）



記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間應該互愛互助，但彼此要求也不應該太過分！一名網友抱怨，女友剛交往時就一直說看不起AA男，因此交往後大部分的費用都是他負擔。未料，近日女友又要求，想讓剛上大學的弟弟住進2人愛巢，且不可以收房租，還說「愛屋及烏很難嗎？」讓他相當無言。

原PO在Dcard發文表示，剛和女友交往時，對方就一直強調討厭AA男，所以交往期間大小費用都是他出的，他每年也都買最新的iPhone給女方，更送指定的精品包包當生日禮物，出手相當大方，2人現在也一起住在他爸媽給的房子裡。

然而近來2人聊到女友弟弟準備上大學，女方就突然開口要求「我弟北上要住進來」，他回應「那房租要怎麼算？」女友聽到後隨即大翻臉，「你要跟我弟收錢？他才幾歲你要收錢？」晚上更和閨蜜大肆抱怨此事。

▲女友被拒絕後很生氣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



原PO後來就解釋說，希望弟弟先去抽抽看宿舍，沒想到女友還是不滿意，甚至要他去幫弟弟買筆電，當作上大學的禮物，他傻眼表示「我又不是他爸」。女友被拒絕後，再度崩潰說「愛屋及烏很難嗎？學生是能有錢嗎？難道你是AA男嗎？開始要各付各的？」還認為他付錢是應該的，「以後是你懷孕生小孩嗎？是你在痛嗎？」讓他聽了當場無言以對。

網友全看傻表示，「想太多了啦，還講到懷孕耶，就她這種貪樣誰想跟她結婚啊」、「還不分？這什麼扶弟魔」、「這種女的你也交往的下去，小弟我也是真心佩服，這次是弟弟，之後會不會是對方父母親？」「真心建議你快跑，你的付出被視為理所當然，你就是個提款機而已」、「我是女生都覺得很無言了…自己的弟弟自己出錢好嗎？」故事太過奇葩，也有人質疑真實性。