ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

女友弟上大學「想搬進他家住」！男拒絕反被罵：不會愛屋及烏嗎

▲▼租屋,租金,房東,打房,房市,套房,雅房,分租,北漂。（圖／記者賴志昶攝）

▲女友想讓弟弟搬進來同住。（示意圖／記者賴志昶攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間應該互愛互助，但彼此要求也不應該太過分！一名網友抱怨，女友剛交往時就一直說看不起AA男，因此交往後大部分的費用都是他負擔。未料，近日女友又要求，想讓剛上大學的弟弟住進2人愛巢，且不可以收房租，還說「愛屋及烏很難嗎？」讓他相當無言。

原PO在Dcard發文表示，剛和女友交往時，對方就一直強調討厭AA男，所以交往期間大小費用都是他出的，他每年也都買最新的iPhone給女方，更送指定的精品包包當生日禮物，出手相當大方，2人現在也一起住在他爸媽給的房子裡。

然而近來2人聊到女友弟弟準備上大學，女方就突然開口要求「我弟北上要住進來」，他回應「那房租要怎麼算？」女友聽到後隨即大翻臉，「你要跟我弟收錢？他才幾歲你要收錢？」晚上更和閨蜜大肆抱怨此事。

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲女友被拒絕後很生氣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO後來就解釋說，希望弟弟先去抽抽看宿舍，沒想到女友還是不滿意，甚至要他去幫弟弟買筆電，當作上大學的禮物，他傻眼表示「我又不是他爸」。女友被拒絕後，再度崩潰說「愛屋及烏很難嗎？學生是能有錢嗎？難道你是AA男嗎？開始要各付各的？」還認為他付錢是應該的，「以後是你懷孕生小孩嗎？是你在痛嗎？」讓他聽了當場無言以對。

網友全看傻表示，「想太多了啦，還講到懷孕耶，就她這種貪樣誰想跟她結婚啊」、「還不分？這什麼扶弟魔」、「這種女的你也交往的下去，小弟我也是真心佩服，這次是弟弟，之後會不會是對方父母親？」「真心建議你快跑，你的付出被視為理所當然，你就是個提款機而已」、「我是女生都覺得很無言了…自己的弟弟自己出錢好嗎？」故事太過奇葩，也有人質疑真實性。

關鍵字：AA男女友弟弟房租大學同居

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

英國每月逾2000戶家庭無家可歸！　14.5萬兒童淪住臨時住所

英國由於許多房東開始計畫減少出租手上房產，導致可租賃的物件減少，而每月有超過2000戶的家庭面臨無家可歸的情況。

2小時前

共機一直越過海峽中線　海外建商趁機催買氣

共軍對台展開軍演，國防部指出，自昨（29日）天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機38架次，其中28架次逾越海峽中線及進入北部與西南空域，眼看台海情勢有感升溫，海外不動產業者也借題發揮，搬出匯率優勢、移民政策、奧運題材等吸引高資產族投資海外標的。

2小時前

台灣高樓建物越蓋越多！　21層以上使用執照創疫情來新高

房仲引用內政部統計，全台2023年核發21層以上建物使用執照數量達268棟，為2006年有統計以來次高，僅次於2016年的295棟，也是自2018年以來再次突破200棟大關。

2小時前

台南「九六新村」公辦都更2次招商　開發期限延長至5年

台南市府為協助並配合中央近年積極推動國有土地資產活化，市府與中央雙方合作辦理北區「九六新村」公辦都市更新，即日起辦理第2次公告招商徵求都市更新事業實施者。

2小時前

寶咖咖6.4億吃青埔角地　在地看：追價企圖心強

過去被戲稱「野狗比人多」的青埔高鐵特區，近年房價漲勢兇猛，成為北台灣房市焦點，而區內素地也越來越稀缺。房產大咖寶佳集團以6.4億元吃下700坪角地，在地房仲坦言：「青埔地價漲幅驚人，本次可見建商追價力度高。」

3小時前

想幫爸媽換免治馬桶！　網推可再加裝1設施

「免治馬桶」是不少民眾覺得買了很值得的家電，裝完都後悔怎麼沒有早點裝。一名網友日前表示，由於父母年紀大，加上想要清潔方便，想要把一般馬桶換成免治馬桶，引起一陣熱議，有人看完他的需求就指出，最好同時安裝扶手，「對年齡比較長的長輩如廁會方便很多」。

3小時前

他畢業就想買房「會太不實際嗎？」　網曝1原因搖頭：不會貸給你

許多人都把買房當作努力賺錢的動力。一名男網友表示，想在研究所畢業後，就把家中的舊房賣掉，並申請青年貸款來買新房給爸媽住，預計會貸款5至800萬，「剛出社會就想買房，會太不實際嗎？」貼文發出後，不少人認為剛畢業、工作還沒穩定，應該很難貸款。

3小時前

女友弟上大學「想搬進他家住」！男拒絕反被罵：不會愛屋及烏嗎

情侶之間應該互愛互助，但彼此要求也不應該太過分！一名網友抱怨，女友剛交往時就一直說看不起AA男，因此交往後大部分的費用都是他負擔。未料，近日女友又要求，想讓剛上大學的弟弟住進2人愛巢，且不可以收房租，還說「愛屋及烏很難嗎？」讓他相當無言。

4小時前

存款300萬「要買房or繼續投資？」　一票秒選：怎樣都穩賺

這樣可以買房嗎？一名女網友發文表示，她和男友共有300萬元的資產，雖然有很多人覺得只要存夠頭期款就該買房，但男友覺得現階段應該先投資、增加收入，因此她就想多聽聽其他人的想法。貼文曝光後，引發網友討論。

4小時前

「北海岸鬼樓」2樓套房80萬交易　在地人：投客動起來了

被稱為北海岸鬼樓的「海灣新城」海景別墅，拉皮翻新後，出現多筆1樓店面戶交易。今年該社區首見交易，2樓套房總價僅80萬元。在地屋主認為，買方出手有2種可能性，「不是度假自用，就是投資置產，近期已有2~3位房仲服務到我們這了。」

5小時前

丫頭跟鄧紫棋唱KTV！　娃娃音《泡沫》讓她笑到唱不下去

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

開幕不到120天！　逢甲「超派..

存款300萬要買房or繼續投資..

晴空匯「房價會跌」？網點8難題..

高雄人口移入將絡繹不絕　專家：..

嘉義3層透天凶宅開價598萬　..

同學收租170萬「25歲跑去當..

放角落除濕錯了！台電：除濕機擺..

市況變化太快　冠德馬志綱：先做..

她33K「買一層一戶公寓」　錢..

看到郭書瑤！人妻爆共鳴「閨蜜也..

ETtoday房產雲

最新新聞more

英國每月逾2000戶家庭無家可..

共機一直越過海峽中線　海外建商..

台灣高樓建物越蓋越多！　21層..

台南「九六新村」公辦都更2次招..

寶咖咖6.4億吃青埔角地　在地..

想幫爸媽換免治馬桶！　網推可再..

他剛畢業想買房「會不實際嗎？」..

女友弟「想搬進他家住」！男拒絕..

存款300萬要買房or繼續投資..

「北海岸鬼樓」2樓套房80萬交..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366