首度進軍山城　豐邑對折價拿下五都飯店　

▲豐原區「五都飯店」去年進入法拍市場，本月由豐邑機構旗下浩瀚開發以總價4億4257萬元得標。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2014年開幕的「五都飯店」前身為「肯尼士太飯店」，由翰詮集團斥資7億元拉皮改建，全棟樓高共12層、120間客房，但卻因負責人賴營炫因積欠房屋稅遭到法務部法拍，首拍底價8億38萬元，進入四拍時由豐邑機構旗下浩瀚開發以總價4億4257萬元得標，成為豐邑機構首度進軍山城的首戰，未來推案推估房價有望登上5字頭。

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2014年開幕的「五都飯店」前身為「肯尼士太飯店」，由翰詮集團斥資7億元拉皮改建，全棟樓高共12層、120間客房。2023年8月由法務部執行第一拍，底價8億38萬元，但經歷三個拍次都未能如期拍出，本月進入第四拍，底價大降3.9億元、來到4億985萬元，吸引3組人馬出手。

▲豐邑機構首次進軍豐原區獵地，不排除整合鄰地。（圖／記者陳筱惠攝）

據資料顯示「五都飯店」地坪450坪、建坪3381坪，也是豐原區不少商務客首選，根據法院筆錄顯示，拍賣原因為原經營者賴營炫積欠房屋稅，該物件租賃給陳姓負責人，租賃期間為2020年3月1日起自2025年2月28日止，該租賃關係於查封後所成立，物件拍定後點交。

擊敗2家對手的豐邑機構總經理邱崇喆表示：「豐原區都心發展成熟，已少有大面積土地可開發，看好地段條件、土地稀有性才會出手搶標，不過不排除繼續整合鄰地，推案計畫不著急，目前先持續運營飯店。」

▲大型建商近期瞄準豐原區佈局土地庫存。

值得一提的是，近年推案集中在台中市蛋黃區、熱門重劃區的豐邑機構，此次為首次進軍豐原區獵地，以該物件土地面積來換算，每坪去得單價約98.3萬元，僅次8個月前大華建設在市府標售案拿下的一心段地王的101萬元；另今年初櫻花建設也首度插旗豐原，拿下栗林車站周邊合作段土地，大型上市櫃公司不約而同瞄準豐原。

對此，東森房屋豐原領航加盟店店東徐中輝表示：「在國四豐潭段正式通車後，東豐快速道路也在去年復工，在交通利多正式到位前，上市櫃建商不約而同進場佈局，看好的就是快速道路通車後，卓蘭、石崗、東勢等外圍人流往副都心靠攏，刺激豐原人口紅利。」

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