有故事的國宅開價698萬　「爸爸的愛」讓網友鼻酸

▲有房仲在臉書社團PO文賣房，標榜「愛心事故屋」，開價698萬元求售。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

有房仲在臉書社團PO文賣房，標榜「愛心事故屋」，位於高雄左營，開價698萬元求售，強調該物件充滿爸爸的愛，加上事發至今已過20年，房仲透露帶看量大，一天甚至有4~5組，多為基督徒看屋。

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有房仲在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文表示，有位爸爸因為面對病痛的折磨，選擇「留愛不留礙」，不想拖累家人在陽台選擇解脫，屋主又繼續住了20幾年，現在決定找尋下一個有緣人，因此決定出售物件，PO文一出，爸爸的愛讓不少網友鼻酸。

該大樓位於左營「翠峰國宅」高樓層，屋齡28年，坪數40.8坪、3房，開價698萬元。

負責銷售的東森房屋漢神巨蛋店專員賴唯仁表示，該物件3面採光，採光通風好，加上位於左營，到漢神巨蛋購物廣場、美術館、高鐵左營站都不遠，生活機能、交通都十分便利。

雖然是有故事的國宅，帶看量不算低，最高一天有4~5組客戶看屋，都是高雄在地人，年齡層從年輕人到長輩都有。賴唯仁說：「畢竟也已經過20多年，看屋族群多為對風水、民俗較無禁忌的基督徒為主。」

▲左營近年受惠台積電效應，連國宅都漲勢驚人。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長鄭啟峰表示，左營近年受惠台積電效應，連國宅都漲勢驚人，「翠峰國宅」相較附近新大樓動輒4~5字頭，仍有價格優勢，買方可用低總價入住蛋黃區，相對吸引自住族群。

該社區最高成交價去年曾出現22萬元，均價落在17萬元，附近屋齡30年大樓，依屋況、樓高不同，行情約15~22萬元，不過凶宅實際成交價格，仍會因事件原因、發生時間、買方接受度不同而有差異，難有公定行情。

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