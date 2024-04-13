台電＋變頻冷氣！他獨居電費卻「要繳3100元」　網揪1問題：很驚人

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴志昶攝）



記者朱祖儀／綜合報導

電費多少錢才合理？一名網友透露，最近收到電費帳單，發現2個月要3100元，但他只有一個人住，且是台電計費，冷氣也是一級變頻的，不確定這樣電費是不是太高，於是PO文詢問。不少人看到都驚呆，「太多了吧，一家四口電費都比你少」，也有人猜測可能是公共用電在搞鬼。

原PO在PTT發文表示，他現在一個人住，近期收到水電費帳單，發現電費要繳3100元、水費則是400元，不禁好奇這樣算多嗎？

原PO也透露，平時偶爾會用按摩浴缸泡澡，但冷氣全都是一級變頻的，仔細查看電費帳單，也發現公共電費分攤下來，比自己實際使用的還要多，好奇大家對此事的看法，「大家的電費、水費一個人住都繳多少呢？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）



不少人紛紛表示，「一期電費以月收入1/30作指標，電費算3000，月收就要9萬，超過1/30表示已經排擠到其他生活費」、「你的電費太多了，我們一家3人，一期電費才1400~1700左右」、「我家2個人水費是你一半，電費跟你一樣，只有夏天會破4、5000」、「有點多，現在還不是夏天耶」、「電費夏天冷氣沒在關，最多也才2千多」、「一家四口電費都比你少」、「太多了吧，我家2個人夏季2個月電費也才1300」。

也有網友提醒，「我上次電費3千多是抄錶錯誤，如果不是常態要不要觀察電錶，請台電人員去看看呢？」「你那錶有問題吧，不然就是被偷電」、「我之前電費有到5千，感覺有被偷電，反應之後降到3千，還是很高」。

另外，有人PO出自家帳單，看到上面公共電費是13.9元，原PO悲嘆「你公共電費怎那麼少，我多2個0」。不少人就指出「你的公設比很高吧？電梯、大廳燈都不關的話真的很驚人」、「是不是機械車位？而且機械車位還比戶數多」、「公設比太高了」、「住大樓就是這樣，服務是燒錢來的，現在為了外觀開一堆沒用的裝飾燈，都是錢」。