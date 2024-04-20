台積電改變購屋習性　高捷紫線4交會站還有2字頭

▲高雄捷運紫線整合燕巢線、高鐵右昌線等路線，可行性評估可望在今年6月完成。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電改變高雄購屋習性，出現逐捷運而居現象。高雄捷運紫線可行性評估今年6月將完成，共有4站為雙線甚至首度出現4線交會站，中古大樓均價以大港站最高，其他3站還有2字頭行情。信義房屋專家表示，南漂工程師讓捷運宅愈來愈受歡迎。

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高雄捷運紫線整合燕巢線、高鐵右昌線等路線，全長約36公里，行經三民、左營、楠梓、橋頭、燕巢、大樹等6個行政區，沿線人口約80萬人，並連接左營三鐵車站及捷運青埔站，可行性評估可望在今年6月完成。

▲高雄捷運紫線交會站周邊房價。（ETtoday製表）

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，高雄紫線雖說尚在規劃，但依據目前高雄市府公布的路線圖，紫線將與高鐵、台鐵、高雄捷運紅線、高雄輕軌以及施工中的捷運黃線交會。

其中大港、大順民族、左營、青埔站，分別為捷運黃線、輕軌、紅線的交會站。甚至左營站將成為高雄首度出現的台鐵、高鐵、紅線、紫線的4線交會站。

根據住商不動產統計紫線4個交會站周邊房價，4站5年來都有逾5成漲幅，林祺博指出，以民族一路、十全一路口的「大港站」表現最為突出，漲幅跟均價都是最高，近期房價已達3字頭，主要原因為區域屬於高醫商圈，為高雄蛋黃區域，房價相當具有保值性。

▲左營站將成為高雄首度出現的台鐵、高鐵、紅線、紫線的4線交會站。（圖／記者張雅雲攝）

而左營站是高雄目前唯一的台鐵、高捷、高鐵3鐵共構車站，堪稱高雄交通門戶，近期受惠台積電效應，不少中北置產客也是買盤，帶動預售案房價屢創新高，中古大樓還有均價28萬元的行情。

信義房屋楠梓土庫專案經理林妤糖表示，台積電位於楠梓即將量產，也改變高雄人的購屋習性，以往高雄捷運宅不會有明顯指名度，反倒是南漂科技人重視交通機能，購屋首選捷運站周邊，這個現象在北高特別明顯，青埔站也從以往蛋白區，近5年房價漲幅逼近6成，買氣更是驚人。

像是近期青埔站周邊預售案，鄰近捷運站成交價站上4字頭，此外，周邊就是產業重點發展的橋頭科學園區，在科技園區、大型建設加持下，吸引不少年輕族群移入，連中古大樓也站穩2字頭。

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