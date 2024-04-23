大坑風景區旅館用地2.2億出售　買方「連髮夾彎一併收」

▲位於台中市北屯區的大坑特定風景區，一直有著台中後花園美名。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於北屯區的大坑特定風景區，一直有著台中後花園美名，為保護生態環境，政府針對該區開發限制嚴苛，不過，過去一個多月來卻陸續揭露2筆旅館用地交易案，先是由上櫃公司海德威（3268）於3月期間公告，以2.4億元拿下大湖段887-2地號，接著4月份實價登錄也揭露鄰地887-1地號交易，總金額2.2億元。

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根據實價登錄揭露，北屯大湖段887-1等6筆地號總計1131坪，範圍涵蓋東山路二段78巷髮夾彎，3月以總金額2.2億元交易，翻開該地資訊，購地範圍包含東山路二段78巷，土地以該路切割為左右2側，相當有趣。

▲最新實登揭露法人以2.2億元購入，包含了東山路二段78巷道路，及左右2側土地。（圖／翻攝自《158空間資訊系統》）



據了解，實際購入的買家為員工數120人以上、資本額逼近2億元的不織布過濾材料製造業者，也是國內唯一的液體濾心專業製造銷售廠商，使用廠商含台積電、聯電、華通等電子大廠，實力不容小覷。

另外，從地籍資料來看，該土地在過戶後又將抵押權設定給2家具備旅宿背景的自然人。知情人士表示，其實幾塊合計約2600坪的土地，過去為同一家族持有，曾經打包在一起銷售，單坪價格約18萬元，總價約落在4.8億元左右，但後續不明原因就分別出售。

▲過去一個多月來，該區塊土地陸續揭露2筆旅館用地交易案。（圖／讀者提供）

資深土地開發人員嘆：「『大坑』在中部開發商之間被戲稱為『錢坑』，過去大筆投入的開發商受限開發條件嚴格，推案進度不見曙光，加上開發需要做地質探鑽、水土保持等，對開發商來說條件難度相當高。」

對此，台灣房屋十期軍福店店長劉凌志表示，旅館用地容積率不得超過180%，開發限制較嚴格，所以買家購地後除了置產，最有可能的發展仍是朝旅宿觀光業佈局，且由於周遭土地尚有整合空間，因此往後不排除與鄰地共同開發以擴大經營規模。

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